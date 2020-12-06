Kırmızı ışıkta geçti, polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: TÜRKİYE, PANDEMİYİ İLK GÜNDEN BERİ GAYET İYİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİYOR Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi, Türkiye'deki son Kovid-19 durumu hakkında yapılan röportajın bazı basın yayın organlarınca yanlış yorumlandığını bildirdi. DSÖ Türkiye Ofisi, Türkiye'nin vaka sayıları konusunda şeffaf olmadığını şeklindeki soruya "Türkiye, pandemiyi ilk günden beri gayet iyi bir şekilde yönetiyor" dedi. DSÖ yetkilisi, Türkiye'de yapılmakta olan hasta/vaka ayrımının da doğru bir uygulama olduğunu, Türkiye'nin asemptomatik vakaları da karantiya aldığını, bunun diğer ülkelerce de yapılması gerektiğini belirtti.