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Kırmızı ışıkta geçti, polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı

Eyüpsultan'da sürücüsünün kırmızı ışıkta durmayarak, geçtiği iddia edilen otomobil, kavşaktan karşı yola geçen polis otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis otosu yan yattı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile iki polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
 06 Aralık 2020 22:38
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Kırmızı ışıkta geçti, polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı

Eyüpsultan'da sürücüsünün kırmızı ışıkta durmayarak, geçtiği iddia edilen otomobil, kavşaktan karşı yola geçen polis otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis otosu yan yattı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile iki polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.K. adlı sürücü, 34 BGH 153 plakalı otomobiliyle cadde üzerindeki kırmızı ışıkta durmayarak, hızlı bir şekilde geçmeye çalıştı. O sırada karşı yola geçmeye çalışan polis otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis otosu yan yattı. Kazada otomobilin kadın sürücüsü S.K. ile 2 polis memuru yaralandı. Bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralanan polis memurları ile sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA
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