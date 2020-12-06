Düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düdüklü tencereye sıkışan Y.Ö. (1) isimli erkek bebeği itfaiye ekipleri kurtardı.
|06 Aralık 2020 22:51
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Olay, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Anne Z.Ö. akşam saatlerinde mutfak işleriyle uğraştığı sırada yanında bulunan oğlu Y.Ö. yerdeki düdüklü tencere ile oynamaya başladı. Düdüklü tencerenin içine girip oturan Y.Ö.'nün sıkıştığını anlayan anne Z.Ö. ve baba E.Ö. bebeklerini çıkarmaya çalıştı. Y.Ö.'yü sıkıştığı yerden çıkaramayı başaramayan baba E.Ö., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tencereyi genişleterek, Y.Ö.'yü kurtardı. Y.Ö.'nün ailesi yaptıkları çalışma nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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