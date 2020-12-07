7 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
|07 Aralık 2020 00:02
|+Aa- Yazdır
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Genel Kurulunda başlayacak.
(TBMM/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 86'ncı yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'de gerçekleştirilecek törene başkanlık edecek.
(Ankara/10.30)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi düzenlenecek Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Kongresi'ne (UKAFEST) katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret edecek.
(Sakarya/09.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
(Brüksel)
2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.
(Bakü)
GÜNCEL
1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Suriyeli kişiye ceza' haberlerine ilişkin açıklama
06 Aralık 2020 22:34
|Valilikten işten çıkarılan 57 işçi ile ilgili açıklama
06 Aralık 2020 22:00
|Bakanlık, Valilik, ve Başsavcılıktan cinsel istismar haberine açıklama
06 Aralık 2020 21:41
|Vali açıkladı: Kentteki pozitif vaka sayısı düşüş eğiliminde
06 Aralık 2020 20:39
|'Polis katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
06 Aralık 2020 20:23
|CHP'nin eski iki numarası: Amaç tecavüzleri gizlemek
06 Aralık 2020 20:20
|Karaman Valisi: 'İşverene kudretim yetmiyor' demedim
06 Aralık 2020 19:41
|Bakan Soylu: 6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı
06 Aralık 2020 19:31
|Dışişleri'nden Yunanistan'a Türkiye ile diyalog çağrısı
06 Aralık 2020 19:30
|Karaismailoğlu'ndan ilk kadın römorkör kaptanına ziyaret
06 Aralık 2020 19:28