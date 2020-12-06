Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü
İzmit'te, koronavirüs nedeniyle bir ay içerisinde Muhammet (39), annesi Mahmure ve babası Hasan Kılınç (76) yaşamlarını yitirdi.
|06 Aralık 2020 23:56
|+Aa- Yazdır
İzmit'te emlakçılık yapan Muhammet Kılınç, kasım ayında koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. 3 çocuk babası Muhammet Kılınç, 12 Kasımda yaşamını yitirdi. Kronik rahatsızlığı bulunan anne Mahmure Kılınç da koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Anne Kılınç da geçen hafta yaşamını yitirdi.
Mahmure Kılınç, Hatipköy Mezarlığında oğlunun yanında toprağa verildi.
Yine aynı aileden kovid-19 teşhisiyle bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören baba Hasan Kılınç ise bugün yaşamını yitirdi. 6 çocuk babası Hasan Kılınç'ın cenazesi yarın oğlu ve eşinin mezarlarının yanında toprağa verilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı
06 Aralık 2020 22:51
|Kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polislerin ateşini ölçtü
06 Aralık 2020 22:36
|İl Sağlık Müdürü'nden Kovid-19 uyarısı
06 Aralık 2020 21:37
|Prof. Dr. Mustafa Güneş'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
06 Aralık 2020 21:36
|Ankara Sanat Tiyatrosu, Ihlamur Sokak'a veda etti
06 Aralık 2020 21:30
|Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, pandemiyi ilk günden beri gayet iyi bir şekilde yönetiyor
06 Aralık 2020 21:29
|OGM'nin desteğiyle 'çöplük' denilen bölgeye 10 bin fidan dikti
06 Aralık 2020 20:34
|Memurluğu bırakıp bir ilki yaptı! Fiyatı dudak uçuklattı
06 Aralık 2020 20:26
|Yerli aşıda faz-2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak
06 Aralık 2020 19:27
|Şehit Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi
06 Aralık 2020 18:07