Amasya'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Amasya'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 23:41'de yaşanan depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem hafif şekilde hissedildi.
|07 Aralık 2020 00:17
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