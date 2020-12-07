Van merkeze mevsimin ilk karı yağdı
|07 Aralık 2020 02:15
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Van merkeze mevsimin ilk karı yağarken, karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti.
Van kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Kent merkezinde, gece saat 1:30 sularında başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Yurt genelinde olduğu gibi Van'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine saatler kala yağan kar, karla mücadele ekiplerini teyakkuza geçirdi. Sürücüler ve mesaiye gidecek vatandaşların sıkıntı çekmemeleri için belediye karla mücadele ekipleri hazır hale getirildi. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri ise sorumluluk bölgesinde oşan Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 Rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2730 Rakımlı Güzeldere Geçidi, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi,
Çaldıran-Doğubayazıt yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi ile çevre illerin bağlantı yollarında tedbirlerini artırdı.
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