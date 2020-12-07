TSK 2500 personel ile 3 kıtada 14 görev yürütüyor

Milli Savunma Bakanlığı, faaliyetlere ilişkin bilgi toplantısı düzenledi. Bakanlık Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışa destek için 3 kıtada, 11 farklı yerde, 14 göreve katkı sağladığını açıkladı. Bu görevlerde yaklaşık 2 bin 500 personel yer alıyor. Aktop, NATO'nun harbe hazır bulundurduğu muharip unsurlarının sertifikasyonu kapsamında, STEADFAST JUPITER-JACKAL tatbikatına, İstanbul'da 3'üncü Kolordu Komutanlığı'nda başlandığını, 10 Aralık'a kadar sürecek tatbikata ABD, Almanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, Polonya, Romanya ve Yunanistan silahlı kuvvetleri personelinin de katıldığını kaydetti.

NAVTEKS UYARISI

Yunanistan tarafından bugün (7 Aralık 2020) askeri eğitim icra edileceğine dair bir saha ilanı yapıldı. Söz konusu saha Türkiye Navtex sahası içine girmesi nedeniyle Yunanistan'ın yaptığı ilanı Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi Oşinografi Başkanlığı bir Navtex yayınlayarak yeniden duyurdu. Yunanistan'ın askeri eğitimlerine karşı bölgeden geçecek Türk gemilerin uyarılması mahiyetindeki Navtex konusunda Aktop, söz konusu sahada Türk Deniz Kuvvetlerinin bir faaliyetinin olmadığını bildirdi. Aktop ayrıca TSK tarafından halen Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimize refakat ve koruma görevine devam edildiğini kaydetti.

Komandolar göreve

Bakanlık Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop, Libya askerinin eğitimi konusunda, "Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 160 Libya Kara Harp Okulu öğrencisi teğmen rütbesiyle Libya'da görevlerine başlayacaktır" bilgisini verdi. Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili olarak da Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kıymet Sezer