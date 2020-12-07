TSK'nın operasyon düzenleyeceği korkusu ile teröristler şehri terk ediyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn İsa'da tansiyon yükseldi. Suriye'nin batısından Irak'a kadar uzanan M4 karayolu üzerindeki Ayn İsa, son günlerde şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgede kurduğu gözlem noktasına saldırması ile başlayan çatışmalar, 20 gündür devam ediyor. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) top atışları ile PKK/YPG mevzilerini imha ederken, terör örgütü dağılma noktasına geldi.

TSK'DAN YENİ SEVKİYAT

Bölgeye yerleştirilen teröristler Türkiye'nin operasyon düzenleyeceği endişesi ile şehri terk etti. Terör örgütünün kontrolü altındaki diğer bölgelere gidenler arasında elebaşlarının aileleri de var. Çatışmaların yaşandığı cephe hattında sadece örgüte bağlı Arap unsurlar kaldı. Yeni Şafak'a bilgi veren yerel kaynaklar, bölgedeki Rus ve Esed rejimi unsurlarında da azalma olduğunu, ancak topyekun bir çekilmeyi doğrulayamayacaklarını ifade ettiler. TSK da bölgedeki unsurları yeni sevkiyatlarla tahkim etti.

ABD'YE ŞİKAYET ETTİLER

PKK/YPG telaşla ardı ardına açıklamalar yapıyor. TSK'nın Ayn İsa ve Münbiç'e operasyon düzenleyeceğini iddia eden elebaşı Kino Gabriel, "Türkiye hem uluslararası, hem de bölgesel düzeydeki belirsizliklerden faydalanarak bir şekilde nabız yokluyor. Son süreçte bu yönlü hazırlıklar yapılıyor, özellikle ağır silahlar ve toplarla bölge bombalanıyor" dedi. Türkiye'yi ABD'ye şikayet ettiklerini söyleyen terörist "Gelişmeleri rapor halinde kendilerine sunuyor, onları bilgilendiriyoruz. Sanırım ABD diplomatik alanda Türkiye ile görüşüyor" dedi.

Hamza Hıdır