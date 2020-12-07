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Türkiye'yi güneşle buluşturan teknoloji

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası üretim kapasitesini iki katına çıkarma kararı aldı. Fabrikada günde 4 bin panel üretiliyor. Paneller Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali olacak Karapınar GES'in kurulumunda da kullanılmaya başlandı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Türkiye'de ilk kez güneş paneli üretiminin 4 aşaması tek çatı altında toplandı" dedi
 07 Aralık 2020 07:05
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Türkiye'yi güneşle buluşturan teknoloji

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamak ve ihracat fırsatlarını değerlendirmek için üretim kapasitesini 2 katına çıkarma kararı aldı. Burada üretilen güneş panelleri ise eş zamanlı olarak Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali olarak planlanan Karapınar GES'in kurulumunda kullanılmaya başlandı. Bin 400 kişiye istihdam sağlayan fabrika yakın zamanda bu sayıyı 2 bin 100'e çıkaracak. Hem Ankara Sanayi Bölgesi'nde üretilecek güneş panelleri hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanacağı belirtildi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Ülkemiz için değerli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Daha gidilecek yol var bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

4 AŞAMA TEK ÇATIDA

Cemal Kalyoncu, üç ay gibi kısa sürede aldıkları mesafeyi basın mensuplarına anlattı. Kalyoncu, "3 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile fabrikamız faaliyete başladı. Türkiye'de ilk kez güneş paneli üretiminin 4 aşaması da tek çatı altında toplandı. Hatta Ar-Ge Merkezimizi de aynı çatı altında organize ettik. Bu özelliği ile de dünyadaki tek üretim merkezi olduk. Burada üretilecek paneller yüzde 75'in üzerinde yerlilik oranına sahip. Ar-Ge çalışmaları ile bu oranı yüzde 90'a çıkartacağız" dedi. Türkiye'nin güneş enerjisi açısından büyük avantaja sahip olduğuna vurgu yapan Kalyoncu, yenilenebilir enerji yatırımlarına önümüzdeki yıllarda büyük ihtiyaç duyulacağını söyledi.

KAPASİTE İKİ KATINA ÇIKACAK

Kalyoncu, "Hem ülkemizin ihtiyaçlarını hem de ihracat fırsatlarını gözeterek ilk başta 500 megavat üretim kapasitesine sahip olan fabrikamızda kapasite artış kararı aldık. Bununla ilgili prosedürleri de başlattık, haziran ayında üretim kapasitemiz 1000 megavata çıkacak. İstihdam da 2 bin 100 olacak" dedi. Cemal Kalyoncu, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ne kurdukları fabrikada üretilen güneş panellerinin eş zamanlı olarak Karapınar GES'in kurulumunda kullanıldığını söyledi. Kalyoncu, "Fabrikamız üretime başlar başlamaz Karapınar GES'in kurulumuna da başladık. Karapınar GES, 1 milyar dolar yatırımla kurulacak ve 1000 megavat kurulu güce sahip olacak. Kullanım ömrü 30 yıl olan 3.5 milyon panelin kurulumu tamamlandığında, Türk insanının yaptığı uzaydan görünen ilk yapı olacak" dedi.

MÜHENDİS DE YETİŞTİRİYOR

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda Polisolisyumdan ilk kez ingot elde edilirken wafer ve hücre üretimleri de ilk kez yapılıyor. Türkiye'de de kalifiye personel yetiştirilmesi için üretim merkezi içinde eğitim faaliyetleri sürüyor. Almanya, Çin ve Hindistan'dan uzmanlar tarafından eğitimler verilirken fabrikada ayrıca 'yıldız operatör' uygulaması dikkat çekiyor. Üniversiteden yeni mezun olan yaklaşık 70 kişiye 'yıldız operatör' adı altında uygulamalı eğitim veriliyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesinin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler fabrikada eğitimden geçiyor. Bin 400 kişiye istihdam sağlanan fabrikada personelin yüzde 25'i kadınlardan oluşuyor.

MUCİZEYİ BAŞARDIK

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli de, "Ülkemizin geleceğini ve refahını doğrudan ilgilendiren bu yatırımı hayata geçirmek için çok emek harcadık. Zamanında 'kurulamaz' denilen bu fabrikayı, 1.5 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdik. Bir mucizeyi başardık. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı, sadece bir üretim tesisi olarak değil, aynı zamanda bir teknoloji merkezi olarak konumlandırıyoruz. Geleceğin güneş teknolojilerine Ar-Ge merkezimizde imza atacağımız inanıyorum" dedi.

GÜNDE 4 BİN PANEL

  • Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Ağustos tarihinde açıldı. Güneş paneli üretiminin Ar-Ge dahil tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan fabrika, 400 milyon dolar yatırım ile kuruldu. Fabrikada üretilecek paneller ilk aşamada, 1 milyar dolar yatırım ile hayata geçirilecek olan Karapınar Güneş Enerji Santrali'nde kullanılacak. Yıllık 500 megavat üretim kapasitesi 2021 Temmuz ayında 1000 megavata çıkacak. Karapınar Güneş Enerji Santrali faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak.

Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak

Yeni Şafak
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