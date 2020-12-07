Dünya aşıya başlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından kurtulmada en büyük umut olan aşılar, bazı ülkelerde uygulanmaya başlıyor. Rusya, Çin, Almanya, ABD gibi ülkelerde üretilen aşılardan son aşamaya gelenler insanlara vurulmaya başlayacak. Dünyanın en büyük aşı uygulaması olacak bu çalışma için ülkeler tarih vermeye başladı. Rusya kendisi ürettiği ve ağustos ayında tescillenen Sputnik V aşısının kliniklerde en çok risk altında olan çalışanlara öncelik verdiği aşılama programına hafta sonu başladı. Geliştirenler, aşının yüzde 95 etkili olduğunu ve önemli bir yan etkiye neden olmadığını söylüyor, ancak aşı bir yandan toplu testlerden geçmeye devam ediyor.



İNGİLTERE BU HAFTA BAŞLIYOR

İngiltere Sağlık Bakanlığı da, bu hafta başlayacak Kovid-19 aşısı uygulamasını "ülke tarihinin en geniş kapsamlı aşı uygulaması" olarak tanımladı. Salgına karşı mücadelede ön saflardaki sağlık çalışanları, 80 yaş üzerindekiler ve bakımevi çalışanları, koronavirüs aşısında ilk sırada olacak. İngiltere genelinde 50 hastane aşının dağıtım sürecinde görev almak üzere belirlendi. Aşının kullanıma sokulmasını "tarihi bir an" olarak tanımlayan Sağlık Bakanı Matt Hancock, virüsün geriletilmesi için herkesin kendi görevini yapmasını isteyerek, "Mevcut kısıtlamalara uyalım ve kritik bir görev üstlenen sağlık sistemini koruyalım" dedi. Bu hafta kullanıma sokulacak aşı dozları, soğutulmuş konteynerler yardımıyla Belçika'dan İngiltere'ye gelmeye başladı.

ENDONEZYA OCAK'I BEKLİYOR

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ise, Çinli şirketlerin geliştirdiği Kovid-19 aşısını ocak ayında kullanmaya başlayacaklarını açıkladı. Ülkede 170 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyleyen Widodo, herkesin iki kez aşılanacak olması nedeniyle toplam aşı ihtiyaçlarının 340 milyon doz olduğunu kaydetti. Widodo, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma'nın üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşısının ise 2021 yılı ortalarında üretime hazır olmasını beklediklerini ifade etti.



ABD'de yüzde 60 olumlu bakılıyor

ABD merkezli Pew Research araştırma şirketinin ülke genelindeki anketinde, katılımcıların yüzde 60'ının onaylanacak koronavirüs aşısını yaptıracağı belirtildi. Pew Research, 20 Kasım'da Kovid-19 aşısına yönelik 12 bin 648 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, katılımcıların yüzde 60'ı onaylanacak olan aşıyı yaptıracağını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 21'i "muhtemelen aşı yaptırmayacağını", yüzde 18'i ise "kesinlikle aşı yaptırmayacağını" belirtti.

