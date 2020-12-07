'Özel güvenlikçi'ler özel ilgi bekliyorlar
|07 Aralık 2020 06:50
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Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği Başkanı Levent Güler, kendilerine üye şirketlerin pandemi nedeniyle yaptıkları sadece hijyen harcamalarının 6,2 milyon lirayı aştığını söyledi. Güler "60 bini aşkın çalışanımızla özel güvenlik sektörün yüzde 20'sini temsil ediyoruz.
Tüm özel güvenlik sektörü göz önüne alındığında, çalışanların kişisel korunması için yapılan harcamalar 10 milyon lirayı aştı. Bu harcamaların neredeyse tamamını şirketlerimiz kendi bütçemizden karşılamak durumunda kaldı ve müşterimize yansıtamadık" dedi. Uzayan tahsilat süreleri nedeniyle zor bir dönem geçirdiklerini aktaran Güler "Talebimiz, 2021 sözleşmelerimizi yenilerken müşterilerimizin bu maliyetleri de göz önüne almalarıdır. Halen 210 bini özel, 120 bini kamuda olmak üzere sektörde toplam 330 bin özel güvenlik görevlisi var.
En fazla istihdam oluşturan sektörler arasındayız. Çalışanlarımızın çoğu asgari ücretle çalışıyor. Sektörün desteklenmesi, çalışanlarımızın refahı açısından da önemli" ifadelerini kullandı.
Osman Çobanoğlu
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