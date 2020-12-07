Sosyal medya eğitimi ile seçmenler bilinçlendirilecek

AK Parti, 2023 yılı seçimlerinde oy kullanacak Z kuşağı ve kadın seçmene yönelik yol haritasını belirlemek için düğmeye bastı. Gençler ve kadınlara yönelik önemli bir çalışma başlatan AK Parti, söz konusu seçmenlerin kullandığı sosyal medya hesaplarını mercek altına aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kongre sürecine ara veren AK Parti, bugüne kadar teşkilatta yüzde 65'lik bir değişim gerçekleştirdi. AK Parti'de kongre süreci salgının seyrine göre ilerleyecek. Bu nedenle, 28 Mart 2021'de yapılması planlanan 7'nci Olağan Büyük Kongre'nin de Nisan ayında yapılması planlanıyor.

Bir yandan teşkilatı yenileyen AK Parti, diğer yandan da 2023 seçimlerine odaklandı. Bu kapsamda AK Parti, Z kuşağı ve kadın seçmen için önemli bir çalışma yaptı. Gençlerin ve kadınların en çok hangi sosyal medya platformunu kullandığı araştırıldı. Yapılan araştırmaya göre, kadınların en çok WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter kullandığı, gençlerin ise Tiktok, Twitter ve Instagram kullandığı belirlendi.

Bu nedenle, teşkilata sosyal medya okur yazarlığı eğitimi verilecek. İlk etapta kadın ve gençlere verecek eğitimde, teşkilatın sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve yalan haberler karşısında nasıl hareket etmesi gerektiği anlatılacak. Ayrıca, seçmenlerin sosyal medyadan AK Parti'ye yönelik yapılan algı operasyonlarına karşı daha bilinçli olması sağlanacak. Yine eğitimde, yalan haberlerin sosyal medya üzerinden yayılması karşısında neler yapılması gerektiği aktarılacak.

Yalan haberlere karşı ciddi bir çalışma yaptıklarını söyleyen AK Parti kurmayları, "Bu işin tekniğini öğrenmişseniz, önünüzdeki haberin yalan mı gerçek mi olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Eğitimimizin içerisinde sosyal medya okur yazarlığı var. 'Bir haberin nasıl yalan ve doğru haber olduğu anlaşılır? İlk olarak nereye bakmamız lazım?' Bunları anlatacağız. Daha sonra, genç ve kadın seçmenler konusunda yol haritası belirleyeceğiz" dedi.

EBRU KARATOSUN