1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 aşısı 'mikroçip' takmak için mi üretildi?

Koronavirüs aşısı, 11 Aralık'tan sonra ülkemize gelecek, 25-26 Aralık'tan itibaren de risk gruplarına göre vatandaşlara yapılmaya başlanacak. Ancak aşı karşıtlarınca mayıstan bu yana dolaşıma sürülen ipe sapa gelmez iddialar, salgının önüne geçmekten çok yaymaya hizmet ediyor.
 07 Aralık 2020 07:51
+Aa- Yazdır
Kovid-19 aşısı 'mikroçip' takmak için mi üretildi?

Pandemi, dünyanın düzünü, tersine çevirdi. Sosyal medyada birbirinden farklı komplo teorileri ortaya atılıyor. Bilim adamları bunları nasıl çürütüyor? BBC, bu konuda bir inceleme başlattı. İşte iddialar ve gerçekler...

DNA'MIZLA MI OYNANACAK?

Sosyal medyada dillendirilen "Aşı DNA'mızı değiştirecek" iddiaları, 3 bağımsız bilim adamına soruldu ve "Hayır, değiştirmeyecek" cevabı alındı. İngiltere'de kullanım onayı alan ve Türkiye'nin de sipariş ettiği Pfizer/BioNTech aşısı gibi geliştirilen bazı aşılar, virüsün "genetik talimatları" taşıyan mRNA'yı kullanıyor.

mRNA NE DEMEK?

mRNA, hücrelere, virüstekine benzer bir protein üretmeyi öğretiyor, bu da bağışıklık sisteminin tepki vermesini sağlıyor. Sosyal medyada mayısta yayılan videolarda mRNA teknolojisinin "henüz test edilmediği ve onaylanmadığı" ileri sürülerek, genetik kodlarla oynanacağı iddia ediliyordu. Hiçbir mRNA aşısı onay almadı; ancak on binlerce kişide denenen aşı, sıkı onay süreçlerinden geçti. Tüm yeni aşılar gibi, mRNA da, katı güvenlik testlerine tabi tutulmadan kullanıma sokulmuyor.

"CENİN DOKUSU" MU AŞILARDA KULLANILDI?

"Anne karnındaki 3-6 aylık bebeklerin kürtajla alınıp, bedenlerinin aşı çalışmalarında kullanıldığı" iddiası da gündemi uzun süre meşgul etti. Söylenti, laboratuvarda üretilen bazı hücrelerin de aşı üretiminde kullanılmasına dayandırılıyor. Bu hücreler, embriyonik hücrelerin klonlanmasıyla oluşturulur; ancak 1960'larda geliştirilen bu teknikte bebeklerin kullanılması gibi bir durum hiçbir şekilde yaşanmadı.

ORANLAR YANLIŞ

Aşı karşıtlarının sığındığı başka bir argüman "Madem ölümler bu kadar az, öyleyse aşı gereksiz" şeklinde. Paylaşımlarda iyileşme oranı %99,97 olduğu söylenerek "Virüs kapmak, aşıdan daha güvenli" tarzlı çok "sağlıksız" seçenek ileri sürülüyor. Atladıkları şey, iyileşenlerin oranının doğru olmadığı. Oxford Üniversitesinden istatistik uzmanı Jason Oke "Enfektelerin %99'u kurtuluyor. Risk yaşla değişiyor, uzun vadedeki ölümler hesaba katılmıyor" diyor. Ölenler bir yana, yoğun bakımdakiler ile hastalığın ilerideki etkilerini taşıyacaklar ise unutuluyor.

'GATES VE MİKROÇİP' HİKAYESİ

"Bill Gates koronavirüsle mücadele için mikroçipleri kullanacak" denilen bir başka iddia ise; salgının "milyonlarca kişinin vücuduna izlenebilir mikroçip yerleştirmenin kılıfı" denilen küresel çaplı bir komplo teorisi. Buna göre; kişilerin aşı bilgileri, özel bir mürekkep enjekte edilerek, deri yüzeyinde saklanabilecek. İddia, Microsoft'un kurucusunun mart ayındaki bir açıklamasına dayandırılıyor, kaynak olarak ise, iddia için "gerçek dışı" diyen Bill-Melinda Gates Vakfının yaptığı bir çalışma gösteriliyor. Oysa Gates konuşmasında "dijital sertifikalar"dan söz etti; ancak "mikroçip"ten bahsetmedi. Üstelik aynı çalışmada yer alan bilim insanı Ana Jaklenec de bu tür bilgilerin veritabanına kaydedilmeyeceğini belirtiyor. Bunlara rağmen söylenti, mayısta sosyal medyadan çok paylaşılan bir yazıyla dolaşıma sürüldü. Oysa ne "aşı mikroçipi" ne de Gates'in böyle bir projesi olduğuna dair bir ispat var.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cezayirli 885 vatandaşın borcu ödendi
07 Aralık 2020 09:00		 Ateş Kara: Nüfusun yüzde 90'nını aşılarsak salgını durdurduk diyebiliriz
07 Aralık 2020 08:44
Hindistan'da gizemli hastalık: Vakaların Kovid-19 testi negatif
07 Aralık 2020 08:01		 'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber
07 Aralık 2020 07:59
Kadına şiddet ekonomileri de sarsıyor
07 Aralık 2020 07:55		 Dünya aşıya başlıyor
07 Aralık 2020 07:20
Yedi başlıkta kamu yönetiminde acilen çözüm bekleyen sorunlar
07 Aralık 2020 07:17		 Barajlarda alarm... Daha kötü günler gelecek
07 Aralık 2020 07:10
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
07 Aralık 2020 06:30		 TSK 2500 personel ile 3 kıtada 14 görev yürütüyor
07 Aralık 2020 06:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:10 - EGM'den Gercüş'teki taciz olayına ilişkin açıklama09:00 - Cezayirli 885 vatandaşın borcu ödendi08:52 - Sahte alkol bir can daha aldı08:44 - Ateş Kara: Nüfusun yüzde 90'nını aşılarsak salgını durdurduk diyebiliriz08:30 - Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti08:16 - Mahkeme yürütmeyi durdurdu, SMA hastası bebeğin ilaçları geldi
08:12 - Kocası 9 yerinden bıçakladı, şikayetini geri çekti08:04 - Eşini 44 yerinden bıçaklamıştı: Savcılık 'Beyanlarına itibar edilemez' dedi08:01 - Hindistan'da gizemli hastalık: Vakaların Kovid-19 testi negatif07:59 - 'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber07:57 - İzmir'de koca vahşeti: Öldürdüğü eşini halıya sarıp gizlemeye çalıştı07:55 - Kadına şiddet ekonomileri de sarsıyor
07:55 - Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı07:52 - HDP'nin Gerçüş'le ilgili cinsel taciz iddialarına açıklama07:52 - Nedim Şener'den Fatih Maçoğlu'na: PKK'lıların karşısında da aynı mücadeleyi bekliyoruz07:51 - Kovid-19 aşısı 'mikroçip' takmak için mi üretildi?07:37 - Prof. Osman Müftüoğlu: Aşı bilgisizliği çöplüğü
07:35 - Sosyal medya eğitimi ile seçmenler bilinçlendirilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber
Antalya Büyükşehir Belediyesi de ilk 100'deki adayları eledi
Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti
HDP'nin Gerçüş'le ilgili cinsel taciz iddialarına açıklama
Yedi başlıkta kamu yönetiminde acilen çözüm bekleyen sorunlar
Çin'e giden ilk ihracat treni Ankara'dan geçti
TSK'nın operasyon düzenleyeceği korkusu ile teröristler şehri terk ediyor
Atölye ve laboratuvar şeflerinin Planlama ve Bakım-Onarım Görevi ek ders ücretleri ödenir mi?
Eşini 44 yerinden bıçaklamıştı: Savcılık 'Beyanlarına itibar edilemez' dedi
'Özel güvenlikçi'ler özel ilgi bekliyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskesiz dolaşan turistlerin kameramana saldırması 1
Vincent Aboubakar 1
iyiliğin turşusunu kurmak 1
20.06.2021 Erken Seçim 2
kaybetmeyi göze alarak yaşamayı öğrenmek 1
gercüş'te skandal tecavüz iddiası 4
Namaz kılamayan kardeşini tokatlayan çocuk 2
aşıda çip olduğu iddiası 1
hiçbir yere ait olmama hissi 2
milli piyango son talihlisinin parasını alması 2
SON İLANLAR
Muş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Kontrolör alacak
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 361 sağlık personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam