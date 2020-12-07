Nedim Şener'den Fatih Maçoğlu'na: PKK'lıların karşısında da aynı mücadeleyi bekliyoruz
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kentte ABD'lilerin yaban keçilerini avlayacağı iddiası üzerine 'Buna izin vermeyeceğiz' açıklamalarını değerlendiren Nedim Şener, ''El yapımı patlayıcılarla Tunceli'de çocukları katleden, Amerikanın paralı uşağı, eli silahlı terörist PKK'lıların karşısında da aynı mücadeleyi bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.
|07 Aralık 2020 07:52
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Amerikalı iş insanı Bradley Garrett'in Tunceli'de yaban keçisi vurabilmesi adına geçici avcılık belgesi düzenlendiği iddia edildi.
Söz konusu gelişme üzerine açıklama yapan Türkiye Komünist Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, konuyla ilgili belgeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yarın köylüler ve duyarlı tüm dostlarla orada seni bekliyor olacağım..." ifadelerini kullandı.
Bu paylaşımın haberleştirildiği bir gönderiyi alıntılayarak Maçoğlu'nun sözlerini değerlendiren Nedim Şener, ''Çok güzel. El yapımı patlayıcılarla Tunceli'de çocukları katleden, Amerikanın paralı uşağı, eli silahlı terörist PKK'lıların karşısında da aynı mücadeleyi bekliyoruz'' diyerek tepki gösterdi.
Kaynak: SüperHaber
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