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İzmir'de koca vahşeti: Öldürdüğü eşini halıya sarıp gizlemeye çalıştı

İzmir'in Buca ilçesinde yakınları haber alamayınca evine gittikleri Yazgül Soro'nun (57), yatak odasında halıya sarılı vaziyette cesedi bulundu. Annesini öldürdüğünü belirterek olay yerinden kaçan N.M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, evde bulunan ve şüphe üzerine gözaltına alınan Bülent Soro, eşini bıçak darbeleriyle öldürdükten sonra cesedi gizlemeye çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi.
 07 Aralık 2020 07:57
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Olay, saat 23.00 sıralarında Çaldıran Mahallesi 433/12 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Yazgül Soro'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek Soro'nun evine gitti.

Kapıyı açan Bülent Soro'nun uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen içerin giden yakınları, Yazgül Soro'yu yatak odasında üzerinde sandalye ve eşyaların bulunduğu halıya sarılı bir şekilde buldu. Sinir krizi geçiren yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yazgül Soro'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir'in Buca ilçesinde yakınları haber alamayınca evine gittikleri Yazgül Soro'nun (57), yatak odasında halıya sarılı vaziyette cesedi bulundu.

MUTFAKTA 6 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLÜP, HALIYA SARILMIŞ

Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri evin içerisinde ve talihsiz kadının cesedi üzerinde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre, Yazgül Soro'nun evin mutfak kısmında 6 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra da yatak odasına taşındığı tespit edildi.
Yazgül Soro'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde yakınları haber alamayınca evine gittikleri Yazgül Soro'nun (57), yatak odasında halıya sarılı vaziyette cesedi bulundu. Annesini öldürdüğü belirterek olay yerinden kaçan N.M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, evde bulunan ve şüphe üzerine gözaltına alınan Bülent Soro, eşini bıçak darbeleriyle öldürdükten sonra cesedi gizlemeye çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi.

KORKUNÇ CİNAYETİ ÖNCE OĞLU, ARDINDAN EŞİ İTİRAF ETTİ

Yazgül Soro'nun ilk bulunduğu anlarda, kapıda duran oğlu N.M.S.'nin (28), iddiaya göre "Annemi ben öldürdüm" dedikten sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri N.M.S.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, Yazgül Soro'nun eşi Bülent Soro (58) da gözaltına alındı.

N.M.S.'nin annesi Yazgül Soro'yu öldürdüğü düşünülürken, cesedin yakınları tarafından bulunduğu sırada, evde olduğu öğrenilen Bülent Soro'nun, emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Bülent Soro'nun öğlen saatlerinde eşi Yazgül Soro ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine eşini 6 defa karın bölgesinden bıçakladığı, daha sonra da cesedi evin yatak odasına taşıyarak saklamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Annesini öldürdüğünü belirterek olay yerinden kaçan N.M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'EŞYALARI KALDIRDIK CESET İLE KARŞILAŞTIK'

Öte yandan, Yazgül ve Bülent Soro'nun evinden gelen çığlıklar üzerine olay yerine giden mahalle sakini Savaş Yaslıdemir (41), yaşadığı korkunç anları gazetecilere anlattı.

Yaslıdemir, "Biz kapının önünde oturuyorduk, kadınların bağırış sesleri geldi. Bağırış seslerine yöneldik eve doğru gittiğimizde, içeri girdim ben, zaten kardeşi vardı, Bilgin ağabey ile içeri girdiğimizde, üstünden eşyaları kaldırdığımızda altından yüzü koyun yatan bir ceset ile karşılaştık. Ondan sonra hemen arkamızdan bekçiler geldi. Bekçiler geldikten sonra biz dışarı çıktık.

Sonra polisler olaya müdahale ettiler, ambulans geldi. Kardeşleri, kız kardeşleri bağırıyordu, çığlık seslerine gittik biz oraya. Oraya gittikten sonra eşyalar içeride dediler. Biz eşyaları kaldırdık altından ceset çıktı. Annesi yüzü koyun yatıyordu yerde bıçaklanmış halde" diye konuştu.

'KARISIYLA ZATEN ARASI PROBLEMLİYDİ'

Olay sonrasında Yazgül Soro'nun evine giden başka bir mahalle sakini Sevgi Yaldız (28) ise korku dolu anları böyle anlattı:

"Ben evdeydim, bağırıştan çıktım. Öldürdü falan diye, katil diyerek. Gittiğimizde işte yerde yatar bir haldeydi. Üstünde eşyalarla kırık sandalyeler vardı. Altından ceset çıktı. Karısıyla zaten arası problemliydi."

Yazgül Soro'nun cinayeti ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DHA
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