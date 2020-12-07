Hindistan'da gizemli hastalık: Vakaların Kovid-19 testi negatif
|07 Aralık 2020 08:01
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Hindistan'da Andra Pradeş eyaletinde nedeni bulunamayan hastalık sebebiyle 300'ü aşkın kişi benzer semptomlarla hastaneye kaldırıldı. 170 kişi taburcu edilirken bir kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Hastalığın sebebi henüz belli değil.
Yetkililer, gizemli hastalığın mide bulantısı, baş dönmesi ve bilinç kaybı gibi semptomlara yol açtığını belirtti. Özellikle çocuklarda göz yanması ve kusma şikayetlerinin de baş gösterdiği bildirildi.
NTV'nin haberine göre hastaneye kaldırılan kişilerin koronavirüs testlerinin ise negatif çıktığı açıklandı. Andra Pradeş Sağlık Bakanı, alınan kan örneklerinde viral enfeksiyon kanıtına rastlamadıklarını söyledi.
İnsanların hastalandığı bölgelerde yapılan araştırmalar, hastalığa su veya hava kirliliğinin sebep olmadığını gösterdi. Laboratuvar analizlerinin hastalığın asıl nedenini ortaya çıkarması umuluyor.
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