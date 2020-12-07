1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kocası 9 yerinden bıçakladı, şikayetini geri çekti

Mutlu Bilvar, kendisini 9 yerinden bıçaklayan, pompalı tüfekle bacağından vurup sakat bırakan ve tehditler savuran kocasını affetti. Mutlu Bilvar, kocası Doğukan Bilvar'ı cezaevinde ziyaret edip tüm şikayetlerini geri çekti.
 07 Aralık 2020 08:12
+Aa- Yazdır
Kocası 9 yerinden bıçakladı, şikayetini geri çekti

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Mutlu Bilvar (27), bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığı Doğukan Bilvar (29) ile evlenmek istiyordu. Mutlu, ailesinin tüm itirazlarına rağmen Doğukan ile evlendi. Çiftin iki çocukları oldu. Bir süre her şey yolunda gitti ancak Doğukan Bilvar gittikçe agresifleşen ve şiddet uygulamaya başlayan bir koca olup çıkmıştı. Karısına sürekli zulmediyordu. Dövüyor, hakaret ve tehdit ediyordu.

ARKADAŞINA SIĞINDI

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre 2018 yılının Nisan ayında yine böyle bir kavga sırasında Doğukan Bilvar karısını tam 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın tedavisinin ardından gittiği evinde yine şiddet görünce, bu evliliği bitirmeye karar verdi. Karakola giderek kocasını şikayet eden Mutlu Bilvar, telefonunu kapattı ve yerini kimsenin bilmediği bir arkadaşının evine sığındı.

DEDEKTİF GİBİ TAKİP ETTİ

Ancak 2019 yılının Mayıs ayında Doğukan Bilvar, dedektif gibi iz sürerek karısının Konak'ta saklandığı evi buldu. Kocasının evi bastığını gören Mutlu da evin arka bahçesinden kaçmak istedi. Gözü dönmüş koca elindeki tüfeği 3 kez ateşledi. Mutlu Bilvar bacağından yaralandı. Doğukan Bilvar, 4. kez silahı ateşlemek istese de silah tutukluk yaptı ve genç kadın bahçe duvarından atlayarak kaçmayı başardı. Cani koca tutuklanırken bacağından ameliyat olan ancak sakat kalan genç kadın, hastanede verdiği ifadesinde kendisini vuran kocasının hapisten çıkması halinde kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

DEFALARCA ÖZÜR DİLEDİ

Ancak Mutlu, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar alarak kocasını afetti. Evet, Mutlu kendisini 9 yerinden bıçaklayan, pompalı tüfekle bacağından vurup sakat bırakan ve tehditler savuran kocasını affetti. Mutlu Bilvar, kocası Doğukan Bilvar'ı çocuklarıyla birlikte cezaevinde ziyaret edip tüm şikayetlerini geri çekti. Genç kadın, "Tepkileri biliyorum. Ancak o benim çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi. Müebbet ceza almaması için onu affettim" dedi.

Mutlu Bilvar'ın 6 yıl önce Doğukan Bilvar ile yaptığı evlilik kabusa dönmüştü. Ancak Mutlu Bilvar kendi isteği ile o kabusa geri döndü.

'ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUM'

Mutlu Bilvar o dönem verdiği röportajda kocasının cezaevindeyken bile rahat durmadığını kendisini tehdit ettiğini söyledi. Ben o canavarla aynı çatı altında bir daha asla kalmam"diye feryat eden kadın, "Ölmekten korkuyorum. Beni bu caniden kurtarın. Kimliği değiştirip başka bir kentte yaşamak istiyorum. Gazetelerin 3. sayfalarına haber olmak istemiyorum" demişti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sahte alkol bir can daha aldı
07 Aralık 2020 08:52		 İzmir'de koca vahşeti: Öldürdüğü eşini halıya sarıp gizlemeye çalıştı
07 Aralık 2020 07:57
Tapu sahteciliğinde yeni yöntem 'dublör kullanmak'
06 Aralık 2020 22:57		 Kırmızı ışıkta geçti, polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı
06 Aralık 2020 22:38
Polise tekme atan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
06 Aralık 2020 22:33		 Hastane dönüşü yolda kalan vatandaşı evine polis bıraktı
06 Aralık 2020 19:33
Kazaya giden polise otomobil çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı
06 Aralık 2020 18:50		 Kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı
06 Aralık 2020 18:08
Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi
06 Aralık 2020 17:24		 Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı
06 Aralık 2020 16:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:10 - EGM'den Gercüş'teki taciz olayına ilişkin açıklama09:00 - Cezayirli 885 vatandaşın borcu ödendi08:52 - Sahte alkol bir can daha aldı08:44 - Ateş Kara: Nüfusun yüzde 90'nını aşılarsak salgını durdurduk diyebiliriz08:30 - Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti08:16 - Mahkeme yürütmeyi durdurdu, SMA hastası bebeğin ilaçları geldi
08:12 - Kocası 9 yerinden bıçakladı, şikayetini geri çekti08:04 - Eşini 44 yerinden bıçaklamıştı: Savcılık 'Beyanlarına itibar edilemez' dedi08:01 - Hindistan'da gizemli hastalık: Vakaların Kovid-19 testi negatif07:59 - 'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber07:57 - İzmir'de koca vahşeti: Öldürdüğü eşini halıya sarıp gizlemeye çalıştı07:55 - Kadına şiddet ekonomileri de sarsıyor
07:55 - Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı07:52 - HDP'nin Gerçüş'le ilgili cinsel taciz iddialarına açıklama07:52 - Nedim Şener'den Fatih Maçoğlu'na: PKK'lıların karşısında da aynı mücadeleyi bekliyoruz07:51 - Kovid-19 aşısı 'mikroçip' takmak için mi üretildi?07:37 - Prof. Osman Müftüoğlu: Aşı bilgisizliği çöplüğü
07:35 - Sosyal medya eğitimi ile seçmenler bilinçlendirilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber
Antalya Büyükşehir Belediyesi de ilk 100'deki adayları eledi
Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti
HDP'nin Gerçüş'le ilgili cinsel taciz iddialarına açıklama
Yedi başlıkta kamu yönetiminde acilen çözüm bekleyen sorunlar
Çin'e giden ilk ihracat treni Ankara'dan geçti
TSK'nın operasyon düzenleyeceği korkusu ile teröristler şehri terk ediyor
Atölye ve laboratuvar şeflerinin Planlama ve Bakım-Onarım Görevi ek ders ücretleri ödenir mi?
Eşini 44 yerinden bıçaklamıştı: Savcılık 'Beyanlarına itibar edilemez' dedi
'Özel güvenlikçi'ler özel ilgi bekliyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşı olmakta sıkıntım yok 1
ses telleri kesilen köpekler ve kediler 3
şiir okurken dikkat edilmesi gerekenler 1
altay bayındır 1
9 kere leyla 3
maskov87 1
ilk aşıyı ben olacağım sözü 1
insan olabilmek 1
grip 1
beinsports'un 1 hafta tüm paketleri hediye etmesi 1
SON İLANLAR
Muş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Kontrolör alacak
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 361 sağlık personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam