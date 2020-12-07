Mahkeme yürütmeyi durdurdu, SMA hastası bebeğin ilaçları geldi

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Düzce'de ikamet eden Fikri ve Serpil Tezcan çiftinin 15 aylık bebekleri Yiğit Tezcan'a, henüz 60 günlükken Tip 1-SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığı tanısı konuldu. Çift, evlatlarının yaşama tutunması için Amerika'da tek dozu 2.5 milyon dolara uygulanan Zolgensma isimli SMA ilacını denemek istedi. Baba Fikri Tezcan, söz konusu ilacı üreten firmanın CEO'suna ulaşıp 730 bin dolara temin için anlaşmaya vardı. Ancak bu süreçte aile, ilacın Türkiye'ye getirilip uygulanması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) izin alınması gerektiğini öğrendi. Bunun üzerine reçeteyle kuruma başvuru yapıldı ancak TİTCK, yasal sürede bu başvuruya yanıt vermedi. Zımni ret olarak kabul edilen bu işlemi yargıya taşıyan Tezcan ailesinin ilaç mücadelesi, 27 Kasım'da Ankara 11.İdare Mahkemesi'nin kararıyla mutlu sona ulaştı.

'Hukuka aykırı'

Mahkemenin kararında söz konusu ilacın ülkeye girişine izin çıkmaması halinde SMA hastası Yiğit için telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı, Yiğit'in tedavisinin aksayacağı vurgulandı. Söz konusu ilaca ait masrafın ailesi tarafından karşılanacağı ve ilacın Türkiye'ye girişine izin verilmemesinin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilerek, davacı bebeğin SMA TİP 1 hastalığının bulunduğu, dava tarihi itibarıyla 12 aylık olduğu ve Zolgensma tedavisinden etkin şekilde fayda sağlayabilmesi için tedavisinin 2 yaşını doldurmadan uygulanması gerektiği belirtildi.

'Seyahat edemez'

Kararda, Yiğit Tezcan'ın mevcut hastalığı nedeniyle boğazının ve midesinin delinmiş olduğu ve oksijen tüpüne bağlı olarak nefes alıp verebildiği, yurt dışında tedavinin uygulanması durumunda uçak seyahatini kaldıramayabileceği, adı geçen ilacın uygulanmasından önce tetkik tahlil ve sair süreçlerin zaman alacağı, bu nedenle de telafisi imkansız zararlar doğacağının altı çizilirken, "Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürtümenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

'Yazı 10 gündür neden bize gönderilmiyor?'

Mahkeme kararının emsal teşkil edeceğini belirten Yiğit Tezcan'ın babası Fikri Tezcan şunları söyledi: "Firma yetkilisi, 'Bireysel olarak izin alırsan ilacı 730 bin dolara veririm yoksa bu ilacı sana satamam' deyince, elde avuçta ne var ne yok bir araya getirdik. Hem kendi imkanlarımız hem de çevremizin desteğiyle istenilen parayı toparladıktan sonra bu ilacın ülkeye girişine izin verilmediğini öğrendim. Çaldığım kapılardan olumlu sonuç alamayınca çareyi yargı yoluna gitmekte buldum ve Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin kararı hepimiz için umut oldu. Çok mutluyuz, adalet kazandı ama hala 10 gündür ilacı alabileceğimize dair yazıyı bekliyoruz . Mahkeme kararı aynı anda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na da iletildi. Böylelikle süreç başlamış oldu. Kurumun onay yazısını bekliyoruz. Yazı geldiğinde Türk Eczacılar Birliği'ne başvurup ilacın getirilmesi için talepte bulunacağız. Zamana karşı yarışıyoruz. Bir bebeğin hayatından önemli ne olabilir ki? SGK da mahkemeye itiraz dilekçesi verdi. Takdir kamuoyunun."