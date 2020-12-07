Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti
|07 Aralık 2020 08:30
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Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı tarihin en düşük seviyeli konut
kredisi faizlerinin uygulandığı kampanya ağustos itibarıyla sona erdi.
Sıfır konuta yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 oran sunan , bir yıl ödemesiz dönemli ve 180 ay vadeli kampanya ile hem satış adetlerinde hem de kredi kullanımında rekor kırılmıştı.
Kampanyanın bitmesinin ardından yükselişe geçen oranlar Merkez Bankası'nın
19 Kasım'da yaptığı 4.75 puanlık faiz artırımı ile tırmanışa başladı.
Merkez'in kasım sonu verisine göre piyasada ortalama faiz oranı yıllık yüzde 16.10'a geldi. Bu rakam, aylık yüzde 1.34'e işaret ediyor. Aralık itibarıyla oranlarda yükseliş de hız kazandı.
Şu anda piyasada konut kredisi faiz oranları yüzde 1.29 ile 1.79 arasında değişen
oranlar sunuluyor. Her banka, kasım ayına göre sunduğu oranları yukarı yönlü
güncellemiş durumda.
SIFIR ALANA FARKLI ORAN
Kamu bankaları kampanya döneminde sıfır konutlar için uyguladığı avantajı da farklı oranlarda devam ettiriyor. Buna göre sıfır konutlar (müteahhit satışlı, devir görmemiş) için 120 ay vadede yüzde 1.49 ile 1.52 arasında değişen oranlar sunuluyor. İşte bankaların faiz oranları..
Akbank/ Faiz oranı: %1.34
Denizbank/ Faiz oranı: %1.48
Garanti BBVA/ Faiz oranı: % 1.49
HSBC/Faiz oranı: %1.65
İş Bankası/ Faiz oranı :%1.35
TEB/ Faiz oranı: %1.52
Yapı Kredi: Faiz oranı: %1.58
NOT: 120 ay vadede 100 bin lira kredi için uygulanan oranlardır.
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