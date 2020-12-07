Ateş Kara: Nüfusun yüzde 90'nını aşılarsak salgını durdurduk diyebiliriz
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara 'kabaca nüfusun yüzde 60'ını aşılarsak büyük başarı elde ederiz. Yüzde 90'ını aşılarsak artık durdurduk diyebiliriz' dedi.
|07 Aralık 2020 08:44
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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüs aşısı üzerine Habertürk televizyonunda yayınlanan Açık ve Net programında değerlendirmelerde bulundu.
Kara: Nüfusun yüzde 90'ını aşılarsak artık durdurduk diyebiliriz
Kendisine yöneltilen 'aşı salgını bitirir mi bitirmez mi?' sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ateş Kara şunları söyledi:
"Kabaca nüfusun yüzde 60'ını aşılarsak büyük başarı elde ederiz. Yüzde 90'ını aşılarsak artık durdurduk diyebiliriz."
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