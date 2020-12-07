Cezayirli 885 vatandaşın borcu ödendi
|07 Aralık 2020 09:00
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Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da mahsur kalan 855 Cezayir vatandaşı, İstanbul'da 17 farklı otele yerleştirilmişti. 3 milyon 114 bin lira tutan otel ücreti alacaklarından 2 milyon 64 bin lirayı temin edemeyen otel sahipleri ise Cezayir'in Türkiye Büyükelçiliği'ne dava açmıştı. Hürriyet'in gündeme taşıdığı bu olaydan sonra elçilik yetkilileri ile otel sahipleri bir araya gelerek ödeme konusunda anlaşma yaptı, otel sahiplerine ödeme yapıldı. masraf ortaya çıktı. 1 milyon 50 bin lira ödeme yapan elçilik geriye kalan parayı ödemeyince otel sahipleri elçiliğe ihtarname gönderdi.
Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre: Koronavirüsten dolayı mart ayında yurtdışı uçuşları durdurulmuş, İstanbul'da mahsur kalan turist, öğrenci ve çalışanlardan oluşan 855 Cezayir vatandaşı ülkelerine dönemeyince Cezayir'in Türkiye Büyükelçiliği'nin araya girmesiyse İstanbul'da otellere yerleştirilmişti. 37 gün otellerde konaklayan Cezayir vatandaşları için 3 milyon 114 bin liralık bir fatura ortaya çıkmıştı. Alacaklarından 2 milyon 64 bin lirayı temin edemeyen otel sahipleri ise Cezayir'in Türkiye Büyükelçiliği'ne dava açmıştı. Hürriyet'in gündeme taşıdığı bu olaydan sonra elçilik yetkilileri ile otel sahipleri bir araya gelerek ödeme konusunda anlaşma yaptı, otel sahiplerine ödeme yapıldı.
'PARAMIZI ALDIK, MUTLUYUZ'
Paraları ödendiği için mutlu olduklarını söyleyen otel sahiplerinden Mehmet
Saman, "Haber yayınlandıktan sonra elçilik yetkilileri bizimle iletişime geçerek
ödeme için biraz zaman istedi. Daha sonra bizi ziyaret ederek pandemi döneminde
Cezayirli vatandaşları otellerimizde ağırladığımız için teşekkür ettiler. Daha
sonra ödeme yapıldı. Paramızı aldığımız için mutluyuz. Ödeme yapıldığı için
Cezayir'in Türkiye Büyükelçiliği'ne teşekkür ediyoruz" dedi.
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