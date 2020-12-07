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EGM'den Gercüş'teki taciz olayına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Batman Gercüş'te yaşanan taciz iddialarına ilişkin bölücü örgütün algı operasyonu olduğu ve dezenformasyon yapan 27 kişinin tespit edildiğini duyurdu.
 07 Aralık 2020 09:10
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EGM'den Gercüş'teki taciz olayına ilişkin açıklama


Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 05/12/2020 tarihinde Batman İli Gercüş İlçesinde meydana gelen cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

HDP'nin Gerçüş'le ilgili cinsel taciz iddialarına açıklama
Memurlar.Net
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