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Sahne ilk kurbanını verdi, sanatçılar çağrı yaptı: Prova ve temsilleri iptal edin

Devlet Tiyatroları (DT) sahne ve kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu'nun koronavirüs nedeniyle 62 yaşında vefat etmesi üzerine sanat kurumlarının sivil toplum örgütleri bildiri yayınlarak prova ve temsillerin iptal edilmesini talep etti.
 07 Aralık 2020 09:15
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Sahne ilk kurbanını verdi, sanatçılar çağrı yaptı: Prova ve temsilleri iptal edin

Devlet Tiyatrosu (DT) ve Devlet Opera ve Balesi çalışanlarından oluşan sanat kurumlarının sivil toplum örgütleri, prova ve temsillerin devam etmesi nedeniyle COVID-19 endişesi yaşıyor. DT Sanatçısı Ali Cem Köroğlu'nun (62) virüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtilen açıklamalarda, "Sahne sanatları, tüm uyarılarımıza rağmen koronavirüse ilk kurbanını verdi. Daha da artacakmış gibi görünüyor. Gerekli mercileri DT'deki provaları ve temsilleri durdurmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundular.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: DT sahne ve kostüm tasarımcısı Köroğlu'nun, COVID-19 sebebiyle önceki gece Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi, sanatçılarda salgın endişesini arttırdı. Köroğlu, İzmir Devlet Tiyatrolarında geçen hafta prömiyeri yapılan "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" oyununun da sahne tasarımını üstlenmişti. Sanat kurumları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları sahnelerde tedbirlerin arttırılması için art arda açıklamalar yapmaya başladı.

SAHNE İLK KURBANINI VERDİ

Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada sahne sanatlarının tüm uyarılarına rağmen koronavirüse ilk kurbanını verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi süresince hiç bir sanat kurumumuz mesleki özelliklerimizi göz önünde bulundurarak karar alamamış ve koronaya yakalananlardan hayatta kalan çalışanlarımızın ise kalıcı solunum sorunları oluşmuştur. Mesleğimizin en önemli unsuru olan solunum sistemimizin sorunu demek, mesleği yeniden icra edemeyeceğimiz anlamına gelmektedir. Kurum yöneticilerinin inanmaması sonucu olarak Ali Cem Köroğlu, virüs sebebiyle aramızdan ayrılmıştır. Elbette yitirdiklerimizi geri getirmeyecektir ama kalanlar için duyarlı olunması sağlanacaktır. Camiamızın başı sağolsun."

İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (İŞTİSAN), Kültür Sanat-Sen ve Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği (TOMEB) ise ortak kaleme aldığı açıklamada özetle şunları aktardı:

ENDİŞE VERİCİ

"Tiyatrolarının çalışanlarına uyguladığı COVID-19 tedbirlerine rağmen git gide artan pozitif vaka sayısı endişe verici rakamlara ulaşmıştır. Ayrıca hastalığın kuluçka döneminde 5 ila 8 gün semptom göstermeden geçen sürede bulaşmanın devam etmesi, bu süre içinde maskesiz ve mesafesiz devam edilen provalar, oynanan temsiller çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye atmaktadır. İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndaki atölyelerimiz salgın nedeniyle kapatılmıştır. Zaten kısıtlı bir oyuncu ve teknik kadro ile çalışmaya devam eden Bölge Tiyatrolarımız hızla çoğalan pozitif vakalar ve temaslıların karantinaya alınması ile artık çalışamaz hale gelmiştir. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bildirilen COVID-19 tedbirleri arasında 'Pandemi süresinde seyircilere az kadrolu oyunlar sahnelenecektir' açıklamasına rağmen kalabalık kadrolu oyunlar oynanmakta ve yine kalabalık kadrolu oyunlar provalarına devam etmektedir. Son olarak İzmir Devlet Tiyatrosu'ndaki tek kişilik bir oyunda bile prömiyerden sonra oyuncu hastalanıp test yaptırmış ve pozitif çıkmıştır. Ardından temaslı olan oyunun yönetmeni, yönetmen yardımcısı, dekor ve kostüm tasarımcısı, tüm teknik ekibi test yaptırmış ve pozitif çıktıklarını bildirmişlerdir. Bu durum tüm çalışanların yaşam hakkının riske atılmasıdır. Yapılan ihmalkarlık oyunda çalışan tüm ekibin sağlığını tehdit eden bir duruma dönüşmüştür. Gerekli mercileri DT'deki provaları ve temsilleri durdurmaya davet ediyoruz."
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