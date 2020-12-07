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Sokak kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 2-7 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.
 07 Aralık 2020 09:21
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Sokak kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlamasının sona ermesinin ardından bir açıklama geldi. Vatandaşların sokak kısıtlamasına büyük oranda uyduğu belirtilen açıklamada, uymayanlara idari işlem yapıldığı bildirildi. Bakanlık, toplamda 37 bin 614 kişiye idari ceza uygulandığını da duyurdu.

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizdeki bulaş oranının düşürülmesi ve kış aylarında kapalı alanlarda virüsün artış hızının önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirler alınarak uygulanmaya başlanmıştır.

Toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik alınan bu tedbirlerden biri de istisnalar hariç olmak üzere vatandaşlarımızın belirli saatlerde sokağa çıkmasının kısıtlanması olmuştur.

Bu kapsamda hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır.

İlkini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

1 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Unutmamalıyız ki kendimizi ve sevdiklerimizi koronavirüsten korumanın ve hayatın her alanda normalleşmesinin tek yolu; temizlik, maske ve mesafe kuralına harfiyen uymaktan geçmektedir. Koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmadan, kurallara uymaya devam etmeliyiz.

Aziz Milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

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