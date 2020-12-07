Yapılandırma fırsatı milyonlarca vatandaşa avantajlar sağlayacak

Devletin prim, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacakları için sunduğu yeni yapılandırma fırsatı milyonlarca vatandaşa tarihi avantajlar sağlayacak. Borçlarıyla ilgili yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Vatandaşın borcu üzerindeki hacizler kaldırılacak, icra takibi durdurulacak. İlk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi durumunda "borcu yoktur" yazısı alınabilecek.

Belediye borçları aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecek. İlk taksitini yatıran sigorta prim teşvikinden yararlanacak. Başvuru öncesi başlatılan hacizler yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak. Yapılandırılan borçlar nedeniyle icra takibi, haciz işlemi yapılmayacak. Süresinde ödenen alacaklara gecikme cezası, gecikme zammı uygulanmayacak.

TEMİNAT İSTENMEYECEK

Yapılandırmadan faydalanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarının yarısı silinecek, yapılandırılan borçlar erken ödendiğinde ayrıca indirim yapılacak. İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi durumunda "borcu yoktur" yazısı alınabilecek.

YAPILANDIRAN KİŞİYE SAĞLIK HİZMETİ DETAYI

Borçlarını yapılandıran ve ilk taksiti ödeyenler; cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması koşuluyla kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. İhale ve inşaat işyerleri için; borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi ve teminat iadesi yazısı verilecek.

BELEDİYE BORÇLARINDA GÖRÜLMEMİŞ BARIŞ İMKANI

Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecek. İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte yatırılabilecek. Borcunu yapılandıranlar vergi, sosyal güvenlik priminde 5 puan indirim hakkından da yararlanabilecek.

VATANDAŞA PRİM TEŞVİKİ VERİLECEK

Barış ve yapılandırma devam ettiği sürece taksitlerin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacak. Bağ-Kur prim borcu olup da Şubat 2021 tarihine kadar ödemeyenlerin Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu olan hizmetleri durdurulacak, prim borçları da silinecek.

E-DEVLETTEN ÇÖZÜLECEK

Dondurma işlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Faaliyetlerine devam edenlerin sigortalılıkları 1 Kasım 2020 itibarıyla yeniden başlatılacak. Bütün borçlar kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenebilecek. Kredi kartıyla ödemeler ilgili kurumların internet adresindeki linkler ya da bankaların uygulama geliştirmeleri halinde internet siteleri veya şubeleri üzerinden yapılabilecek. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacak. Kredi kartıyla ödeme mümkün olacak.

NAKİT ÜCRET DESTEĞI 8-9 ARALIK'TA

Diğer yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ödemeler banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak" sözlerini kullandı.