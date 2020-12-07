Kars ve Iğdır için kar uyarısı
|07 Aralık 2020 09:44
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin yarın sabah saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu geçmesi öngörülüyor.
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla, Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayıyla pus ve yer yer sis görülmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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