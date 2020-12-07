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11 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.'
|07 Aralık 2020 09:47
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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.
Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKKlı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/rGe1AMhx4N
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