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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 07 Aralık 2020 09:48
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

ABD Doları7,81807,8190
Avro9,48409,4850
Sterlin10,457010,5100
ANKARA
ABD Doları7,78907,8400
Avro9,44509,5050
Sterlin10,396010,5960
Anadolu Ajansı
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