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'Karımı kandırıp kardeşinle evlendirdin' cinayeti

Kütahya'da Onur Erez'in cezaevindeyken boşandığı eşi, arkadaşı Hasan Hüseyin Sarı'nın kardeşiyle evlendi. Tahliye olan Erez, Sarı'ya kurşun yağdırdı
 07 Aralık 2020 09:50
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'Karımı kandırıp kardeşinle evlendirdin' cinayeti

Kütahya Altıntaş'ta yaşayan Onur Erez, işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdi. Bir süre sonra kendisine dava açıp boşanan eşi ise Erez'in mahalleden arkadaşı olan Hasan Hüseyin Sarı'nın (24) kardeşi ile evlendi. Cezaevinden tahliye olup mahalleye dönen Erez, önceki gün arkadaşı Hasan Hüseyin Sarı ile karşılaştı. Görgü tanıklarının anlattığına göre, Onur Erez, "Cezaevindeyken karımı kandırıp benden boşandırdınız, sonra kardeşinle evlendirdiniz.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bunun hesabını vereceksiniz" diyerek küfür etmeye başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Üzerinde taşıdığı pompalı tüfeği çıkaran Erez, Sarı'ya 3 el ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Sarı, kaldırıldığı hastanede öldü. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İhsan Tunçoğlu
Sabah
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