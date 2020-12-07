Alman medyası: Bölgesel güç haline gelen Türkiye tehditlere boyun eğmiyor

Türkiye'nin dış politikada aldığı bağımsız kararlar Alman medyasında endişeyle ele alınıyor. Erdoğan'ın, Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirdiğini aktaran Alman gazete Tagesspiegel, bu güç sayesinde AB VE ABD'den bağımsız olarak aldığı kararlarla dış politika konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyen bir yol izlediğini söyledi. Türkiye'nin hem Akdeniz'deki sondaj çalışmaları hem de s-400 alımında tehditlerden etkilenmediğine vurgu yapılan analizde Türkiye'nin bağımsız ve kararlı bir yol izlediği belirtildi.

Alman Tagesspiegel, son yayınladığı analizde, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika konusunda attığı kararlı adımları inceleyen bir yazıya yer verdi.

Erdoğan'ın, Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirdiğini aktaran Tagesspiegel, bu güç sayesinde AB VE ABD'den bağımsız olarak aldığı kararlarla dış politika konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyen bir yol izlediğini söyledi. Erdoğan yaptırım tehditlerinden etkilenmiyor" başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politik gücüne dair oldukça ses getiren ifadelere yer verildi.

TEHDİTLER FAYDA ETMEDİ

Rusya'dan S-400 alan ülkenin, NATO müttefiklerinin itirazlarına aldırmadığını ve yaptırım sözlerinden etkilenmediğini belirten Alman gazete, Türkiye'nin aynı bağımsız ve kararlı tavrı Akdeniz'deki sondaj çalışmalarında da izlediğini söyledi.

Bölgedeki çıkarlarının zarara uğrayacağı korkusuyla neredeyse tüm devletlere Türkiye'ye karşı yardım çağrısında bulunan Yunanistan'ın, ABD'nin de desteğini aldığını belirten yazı, Erdoğan'ın buna rağmen kararlılıkla sondaj çalışmalarına da devam ettiğine yer verdi.

BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA VURGUSU

Yazıda ayrıca "Erdoğan, Türkiye'yi AB veya ABD tarafından idare edilmesi gereken bir güç olarak görmüyor" ifadeleriyle Türkiye'nin bağımsız politikasına vurgu yapıldı.