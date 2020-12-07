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En pahalı yolculuk 40 bin TL'ye patladı

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille Eskişehir'den Bursa'ya kadar gelen 6 kişiye yaklaşık 40 bin TL para cezası uygulandı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulununca şahıslar gözaltına alındı.
 07 Aralık 2020 10:00
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Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, bir aracı durdurdu. Araçta bulunan İ.D. , B.G., A.A., S.A., B.Ö., ve A.T., Eskişehir'den geldiklerini belirtti ancak izin kağıtlarının olmadığı ortaya çıktı.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Sosyal mesafeye araç içinde uymayan 6 kişinin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçtan inmelerini isteyerek arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve kullanmak için düzenek, bıçak ve beyzbol sopası bulundu.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına ve Sosyal Mesafe kuralına uymamak suçlarından yaklaşık 40 bin TL para uygulanan 6 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

"BUNLAR BANA AİT"

Araçta bulunan İ.D.,'nin ise uyuşturucu ticareti yapmaktan kaydı olduğu öğrenildi. Araçta bulunan B.G., uyuşturucu için polis ekiplerine 'Bunlar bana ait' demesi ve kadının gazetecilere tepkisi dikkatlerden kaçmadı.
İhlas Haber Ajansı
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