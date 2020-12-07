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Sinop Nükleer Santrali'nde kazı çalışmaları 2021'de başlayacak

Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali olma özelliği taşıyan Sinop Nükleer Güç Santrali'nin kazı çalışmaları 2021'de başlayacak.
 07 Aralık 2020 10:17
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Sinop Nükleer Santrali'nde kazı çalışmaları 2021'de başlayacak

Sinop Nükleer NGS'nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu onaylandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ÇED raporunun İnceleme Değerlendirme Komisyonu'nda görevli 40 üye tarafından projenin konusu, türü, proje için belirlenen yerin özelliklerinin dikkate alınarak hazırlandığını bildirdi. Bakan Kurum, ÇED sürecinde "proje sahibinin projeden vazgeçtiğine dair" herhangi bir başvuru yapılmadığını belirtti.

Toplam 3 bin 222 sayfadan oluşan ÇED Raporu'na göre yatırım bedeli 20 milyar dolar olarak hesaplanan, 4 reaktörden oluşacak Sinop NGS'nin 2031 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Proje için 10 milyon 58 bin metrekare alan tahsis edilirken, ikinci adımda Sinop NGS inşa edecek ve işletecek proje şirketi kurulacak. İnşaat aşamasında 14 bin, işletme aşamasında da 2 bin kişinin çalışması öngörülüyor. Bakan Kurum, ÇED sürecinde görev almak üzere 40 adet İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyesi belirlendiğini ifade etti.

Kurum, proje hakkında halkın görüş ve önerilerinin alınması amacıyla halkın katılımı toplantısı yapıldığını anımsattı. Raporda da, İnceburun mevkiinde, EUAS International ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi tarafından yapılması planlanan projeyle ilgili halkın görüşlerinin alındığının altı çizildi. Raporda yakıt olarak uranyum dioksit kullanılacağı kaydedildi.

Hazal Ateş
Sabah
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