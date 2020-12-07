Kumpası ABD'den takip etti
|07 Aralık 2020 10:18
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Selam Tevhid'de kumpas davasının 1 numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı dosyada ekim ayında mütalaa verildi. 90 sanıktan 73'ünün "Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada önemli bir gelişme daha yaşandı. Ş
İFRESİYLE KONTROL EDİYOR
Fetullah Gülen'in, sanığı olduğu dosyayı, e-devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portal uygulamasını kullanarak, ikamet ettiği Pensilvanya'dan takip ettiği belirlendi. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, TC kimlik no ve e-devlet şifresi ile haklarında açılan davaların akıbetlerini UYAP Vatandaş Portal Girişi'ne girerek takip edebiliyor. Davada hangi aşamaya gelindiği, haklarında ne gibi kararlar verildiğine ilişkin bilgiler, e-devlet şifresi ile görülebiliyor.
SON DÖNEMDE SIKLAŞTI
FETÖ elebaşı Gülen, son dönemde sık sık T.C. kimlik numarasıyla girerek, dosyada hangi aşamaya gelindiğini kontrol etti. Gülen'in bu dosyada, hakkında çıkarılan gıyabi tutukluluk kararı ve kırmızı bültenle aranma kararı bulunuyor. Duruşma savcısı, ekim ayında verdiği mütalaada, Gülen hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında savunmalarının alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılarak, yeni bir esas numarası üzerinden yargılamanın devamına karar verilmesini istedi.
BİNLERCE KİŞİYİ DİNLEDİLER
DAVADA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin bazı bakanları, dönemin MİT Müsteşarı, üst düzey siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 968 kişi müşteki olarak yer alıyor. FETÖ'nün emniyet ve yargı yapılanmasında yer alan örgüt üyelerince, Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkenin tanınan binlerce ismini terör örgütü soruşturmalarına dahil ederek usulsüz dinleme kararlarıyla dinlediği ortaya çıkarılmıştı.
MUSTAFA SAİT ÖZKAN
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