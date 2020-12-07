1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kumpası ABD'den takip etti

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, 1 numaralı sanığı olduğu Selam Tevhid'de kumpas davasını Pensilvanya'dan takip ettiği, UYAP'a kendi kimlik numarasıyla girdiği öğrenildi
 07 Aralık 2020 10:18
+Aa- Yazdır
Kumpası ABD'den takip etti

Selam Tevhid'de kumpas davasının 1 numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı dosyada ekim ayında mütalaa verildi. 90 sanıktan 73'ünün "Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada önemli bir gelişme daha yaşandı. Ş

İFRESİYLE KONTROL EDİYOR

Fetullah Gülen'in, sanığı olduğu dosyayı, e-devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portal uygulamasını kullanarak, ikamet ettiği Pensilvanya'dan takip ettiği belirlendi. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, TC kimlik no ve e-devlet şifresi ile haklarında açılan davaların akıbetlerini UYAP Vatandaş Portal Girişi'ne girerek takip edebiliyor. Davada hangi aşamaya gelindiği, haklarında ne gibi kararlar verildiğine ilişkin bilgiler, e-devlet şifresi ile görülebiliyor.

SON DÖNEMDE SIKLAŞTI

FETÖ elebaşı Gülen, son dönemde sık sık T.C. kimlik numarasıyla girerek, dosyada hangi aşamaya gelindiğini kontrol etti. Gülen'in bu dosyada, hakkında çıkarılan gıyabi tutukluluk kararı ve kırmızı bültenle aranma kararı bulunuyor. Duruşma savcısı, ekim ayında verdiği mütalaada, Gülen hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında savunmalarının alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılarak, yeni bir esas numarası üzerinden yargılamanın devamına karar verilmesini istedi.

BİNLERCE KİŞİYİ DİNLEDİLER

DAVADA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin bazı bakanları, dönemin MİT Müsteşarı, üst düzey siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 968 kişi müşteki olarak yer alıyor. FETÖ'nün emniyet ve yargı yapılanmasında yer alan örgüt üyelerince, Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkenin tanınan binlerce ismini terör örgütü soruşturmalarına dahil ederek usulsüz dinleme kararlarıyla dinlediği ortaya çıkarılmıştı.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
07 Aralık 2020 07:55		 PKK'lı kadın terörist teslim oldu
07 Aralık 2020 00:15
MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
06 Aralık 2020 16:49		 Terör örgütü PKK'da tepeden tırnağa panik havası hakim
06 Aralık 2020 15:19
Teröristler evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştı
06 Aralık 2020 12:35		 Alevilerden sorumlu 'imam' Süleyman Uysal
06 Aralık 2020 11:42
MSB: Son bir ayda 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi
06 Aralık 2020 11:29		 Cezayir'den getirilen FETÖ'cü hepsini deşifre etti
06 Aralık 2020 07:40
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
05 Aralık 2020 19:20		 FETÖ'nün 'diyalog ünitesi imamı' itirafçı oldu
05 Aralık 2020 18:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:55 - Göçmenlerin Yunan askerlerince ölüme terk edildiği anlar görüntülendi11:47 - 'Milli 5G Projesi kapsamında bazı ürünlerin demosu gösterilecek'11:47 - Kentte 'kırmızı' alarm: Koronavirüs haritasında sadece mezarlıklar risksiz11:42 - Çocuklarına şiddet uygulayan baba: Bir anlık öfkeyle dövdüm, pişmanım11:38 - Apartman sakinlerinden 'hayat kurtaran' bağış11:37 - Sağlık çalışanlarına bir indirim de beyaz eşya markasından geldi
11:36 - Yerli aşı ilk kez bu kadar net görüntülendi11:34 - Ataşehir'de PTT şubesinde soygun girişimi, şüpheli şahıs gözaltına11:29 - Sermiyan Midyat: ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım11:25 - Türkiye'nin elektrik tüketimi Kasımda yüzde 6 arttı11:21 - Kadınlar en çok Facebook, gençler TikTok kullanıyor11:19 - Trafik sigortasında 'tavan fiyat' 2021'de de devam edecek
11:01 - 82 yaşındaki 'judocu nine' koronavirüse yenildi11:00 - Özel güvenlik şirketleri çalışanlarını Kovid-19'dan korumak için 10 milyon lira harcadı10:58 - 'AB, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı'10:47 - Maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti10:43 - Gram altın 464 lira seviyelerinde
10:31 - Muş'ta bir müdür, öğrencisi olduğu liseye atandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti
Antalya Büyükşehir Belediyesi de ilk 100'deki adayları eledi
Prof. Dr. İlhan: Seyahat yasağı uygulanabilir!
Kendini kötü hisseden iş arkadaşına tecavüz etti
HDP'nin Gerçüş'le ilgili cinsel taciz iddialarına açıklama
Yedi başlıkta kamu yönetiminde acilen çözüm bekleyen sorunlar
Bakan Karaismailoğlu: Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere
4/B sözleşmeli personelin ücret hesabı nasıl yapılır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Suudi Arabistanda hortum 1
türk futbolunun himmetçilerden temizlenmesi gerektiği 2
06.12.2020 Antalya Depremi 1
üfürükçü kadının tek başına 136 kişiye korona bulaştırması 4
geceye bir şiir bırak 1
prof.Mehmet Ceyhan 2
Muni 1
toki'den 104 bin liraya ev satışı 2
suç ve ceza 2
Kentten köye göç 5
SON İLANLAR
Muş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Kontrolör alacak
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 361 sağlık personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam