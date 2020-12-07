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'Pamuk'a protez takıldı

Samsun'da ön bacakları kesilmiş halde bulunan Pamuk'a, Ankara'da tedaviye alındığı hayvan hastanesinde özel protez takılacak. Pamuk'u tedavi eden Veteriner Hekim Dr. Ateş Barut "Ona özel bir protez imal edeceğiz" dedi.
 07 Aralık 2020 10:23
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'Pamuk'a protez takıldı

Havza ilçesi Memduhiye Mahallesi'nde ön bacakları diz üzerinde kesilmiş halde bulunan 'Pamuk' isimli köpek, özel klinikte tedaviye alındı. Aşırı kan kaybına rağmen hayati tehlikeyi atlatan Pamuk'un, silahla yaralanmasının ardından tedavi ettiğini düşünen sahibi tarafından ön bacaklarını, komşusuna kestirdiği anlaşılmıştı. Köpeğin sahibi H.S.'ye 181 TL, kesme işlemini yapan komşusu S.Ç.'ye de 628 TL ceza uygulandı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Ankara'daki hayvan hastanesinde tedavisi devam eden Pamuk'a, özel protez yapılmasına karar verildi. Hastanenin sorumlu cerrahi servis şefi Veteriner Hekim Dr. Ateş Barut, Pamuk'un durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Barut şöyle konuştu: "Bacaklarında, ön kol kemiklerinin üçte biri yok ve o bölgede hala çok ciddi açık yaraları var. Bizim planımız Pamuk'un bu yaralarının hızlıca kapanması, sonra da ön bacaklarına yaşam kalitesini artıracak bir protez takmak. Bacaklarına yük vermeden yürümesini sağlayacak aparat takacağız. Ona özel bir protez imal edeceğiz."

HATYAP: CEZA YETERSİZ

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan, Pamuk'un sahibi ve komşusuna verilen cezanın yeterli olmadığını, hayvanlara karşı işlenen suçların Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
DHA
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