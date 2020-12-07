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Kendini kötü hisseden iş arkadaşına tecavüz etti

Kendini kötü hissettiği bir anda iş arkadaşından yardım isteyen genç kız dehşeti yaşadı. Baygınlık geçirdiği sırada genç kadın kendisine tecavüzde bulunan iş arkadaşının bir de müstehcen fotoğraflarını çektiğini öğrendi. Fotoğraflarının arkadaşlarının eline geçen mağdur kadının ihbarı ardından iş arkadaşı hakkında 30 yıl 5 ay hapsi istemiyle dava açıldı
 07 Aralık 2020 10:28
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Kendini kötü hisseden iş arkadaşına tecavüz etti


Alkol aldıktan sonra kötü hissettiği için iş arkadaşından yardım isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı. İstanbul'da Haziran ayında yaşandığı öğrenilen olayda Yeşim Ç., içkili bir mekanda alkol kullanmıştı. Alkolün etkisinde olan genç kız, denge problemi yaşadığı ve kendinde olmadığı için iş arkadaşı Arif T.'den yardım istedi. Mekana almaya gelen Arif T., alkolün etkisinde olan genç kızın bu durumundan faydalanmak istedi. Mağdur kızı evine bırakması gerekirken kendi evine götürdü. Olay tecavüzle de sınırlı kalmadı. İşte genç kıza bizzat iş arkadaşı tarafından yaşatılan kabusun detayları;

SON DAKİKA ALKOLÜN ETKİSİYLE BAYGIN DÜŞEN İŞ ARKADAŞINA TECAVÜZ ETTİ

Bu sırada Arif T. isimli iş arkadaşı, eve gittikten sonra kendisinde olmayan, alkollü olan genç kızın iradesi dışında birlikte oldu. Bu durumu arkadaşı Yunus Ö.'e anlattı. Arkadaşı, birlikte olduğu genç kızın müstehcen fotoğrafını istedi. Bunun doğrultusunda arkadaşına genç kızın fotoğraflarını çekerek gönderdi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFINI ÇEKEREK ARKADAŞINA GÖNDERDİ

Sabah uyandığında kendisini başka bir evde, kıyafetsiz halde bulan Yeşim Ç., iş arkadaşının kendisiyle rızası dışında birlikte olduğunu anladı. Kendisine yapılanların hesabını sormak isteyen genç kız ikinci bir şokla karşılaştı. İş arkadaşı Akif T.'nin kendisinin müstehcen fotoğrafını çektiğini ve yaydığını öğrendi. İlk olarak kendi rızası olmadığını alkollü halinde faydalandığını söyleyerek iş arkadaşından şikayetçi oldu.


KIYAFETSİZ FOTOĞRAFLARINI YAYDILAR

Şikayet sonrasında ifadesi alınan Arif T., birliktelik esnasından genç kızın rızası olduğunu üzerine atılı suçu kabul etmediğini fakat fotoğrafını çekerek arkadaşına gönderdiğini kabul etti. Arkadaşı Yunus Ö.'ün ifadesi alındı. İfadesinde suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Yapılan araştırma sonrasında Yunus Ö.'ün genç kızın fotoğrafını başka bir arkadaşına gönderdiği, yaydığı tespit edildi. Haklarında yürütülen soruşturma sonrası savcılık iddianameyi hazırladı.

HAPİSLERİ İSTENİYOR

Genç kızın alkollü halından yararlanan ve fotoğrafını çekerek yayan Arif T.'nın 'Özel Hayata İlişkin Görüntü İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan 30 yıl 5 ay hapsi isteniyor. Fotoğrafı isteyerek başkalarına gönderen Yunus Ö.'ün 'Özel Hayata İlişkin Görüntü İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 8 yıl hapsi isteniyor. Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Deniz Yusufoğlu
Sabah
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