Gram altın 464 lira seviyelerinde
|07 Aralık 2020 10:43
|+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 464,2 liradan işlem görüyor.
Cuma günü dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 461,3 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 464,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 761 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.841 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, dolar endeksindeki düşüş eğilimi ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin varlık fiyatlarını etkilemeye devam edebileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa haftaya düşüşle başladı
07 Aralık 2020 10:09
|Güne başlarken döviz fiyatları
07 Aralık 2020 09:48
|Gram altından kasım ayında tarihi düşüş
05 Aralık 2020 11:32
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
04 Aralık 2020 18:39
|Borsa günü yatay tamamladı
04 Aralık 2020 18:29
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
04 Aralık 2020 17:29
|Dolar haftayı nasıl kapattı?
04 Aralık 2020 17:27
|Borsa güne yükselişle başladı
04 Aralık 2020 10:17
|Borsa günü yükselişle tamamladı
03 Aralık 2020 18:27
|Çeyrek altın 750 TL'ye yükseldi
03 Aralık 2020 18:01