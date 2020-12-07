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Maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.
 07 Aralık 2020 10:47
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Arnavutköy'deki bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu.

Toprak kayması sonucu oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nuri D. ise yapılan çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarıldı. O da ambulansta hayatını kaybetti.
DHA
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