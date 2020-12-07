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Özel güvenlik şirketleri çalışanlarını Kovid-19'dan korumak için 10 milyon lira harcadı

GÜSOD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler:- "Harcamaların neredeyse tamamını özel güvenlik şirketleri olarak kendi bütçemizden karşılamak durumunda kaldık ve müşterimize yansıtamadık"
 07 Aralık 2020 11:00
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Özel güvenlik şirketleri çalışanlarını Kovid-19'dan korumak için 10 milyon lira harcadı

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, "Tüm özel güvenlik sektörü göz önüne alındığında çalışanların kişisel korunması için yapılan harcamalar 10 milyon lirayı aştı." ifadelerini kullandı.

GÜSOD'dan yapılan açıklamada, sektörün pandemi sürecindeki çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Buna göre, GÜSOD üyesi özel güvenlik şirketlerinin pandemi nedeniyle çalışanları için yaptıkları hijyen harcamaları yaklaşık 6,2 milyon TL'yi aştı.

GÜSOD üyeleri pandemi süresince en fazla harcamayı yüzde 71 ile maske, siperlik gibi kişisel koruma malzemelerine yaptı, dezenfektan harcamalarının payı ise yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Harcamaların yüzde 20'si de PCR testleri ve diğer masraflardan oluşurken, GÜSOD üye şirketlerinin, belirsizliğini koruyan 2021'in ilk altı ayı için öngördükleri harcama miktarı ise 5 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜSOD Başkanı Güler, 60 bini aşkın çalışanla özel güvenlik sektörünün yüzde 20'sini temsil ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm özel güvenlik sektörü göz önüne alındığında çalışanların kişisel korunması için yapılan harcamalar 10 milyon lirayı aştı. Bu harcamaların neredeyse tamamını özel güvenlik şirketleri olarak kendi bütçemizden karşılamak durumunda kaldık ve müşterimize yansıtamadık.

Bunun yanı sıra düşük kar marjlarıyla çalışan ve uzayan tahsilat süreleri nedeniyle özel güvenlik şirketleri zor günler geçirmektedirler. Bu pandemi dönemi sektörümüz için ciddi bir darbe oldu."

- "Sektörün desteklenmesi, çalışanlarımızın refahı açısından da önemli"

Pandemi süresince durmayan ve durmaması gereken işlerden birinin de özel güvenlik hizmetleri olduğunu hatırlatan Levent Güler, "Talebimiz, 2021 sözleşmelerimizi yenilerken müşterilerimizin bu maliyetleri de göz önüne almalarıdır. Halen 210 bini özel, 120 bini kamuda olmak üzere sektörde toplam 330 bin özel güvenlik görevlisi var. En fazla istihdam yaratan sektörler arasındayız. Çalışanlarımızın çoğu asgari ücretle çalışıyor ve asgari geçim indiriminden yararlanıyor. Sektörün desteklenmesi, çalışanlarımızın refahı açısından da önemli." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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