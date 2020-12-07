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Trafik sigortasında 'tavan fiyat' 2021'de de devam edecek

Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu:- "Tavan fiyat uygulamasının devam etmesi, oldukça yerinde bir karar. Benzer uygulamaların diğer sektörlerde de yapılması lazım"- Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hacı Ali Yücel:- "Kaza yapanlara daha yüksek tavandan prim uygulanmalı. Düzenleme, çok sıkı kaza yapanların aleyhine olacak şekilde değiştirilebilir. Şu andaki uygulamadaki makasın daha açık olması lazım"
 07 Aralık 2020 11:19
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Trafik sigortasında 'tavan fiyat' 2021'de de devam edecek

- Zorunlu trafik sigortası için 2017 yılından beri devam eden tavan fiyat uygulaması, 2021'de de devam edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tavan fiyat uygulamasına ilişkin kararını verdi.

Kurum tarafından hazırlanan genelge, sigortacılık sektörüne iletildi. Buna göre, kurul kararıyla, sigortalılar açısından primlerin makul seviyelerde tutulması amacıyla zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının 2021 yılında da devam etmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu genelge, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kurul, gelecek yıl trafik sigortasındaki prim artış oranını belirledi. 2021 yılı ocak ayından itibaren primler her ay yüzde 1 artırılacak.

Trafik sigortalarında azami prim uygulaması, 2017 yılında başlamıştı. Geçen süre zarfında, bu uygulama sayesinde motorlu araç işletenlerinin kanunen yaptırmakla mükellef oldukları zorunlu trafik sigortalarına makul primlerle erişebildiği gözlemlendi.

- "Yerinde bir karar"

Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketiciler açısından zorunlu olan mali mesuliyet sigortası primlerinin çok fazla artması nedeniyle rahatsızlık duyulduğunu anımsatarak, "Şimdi tavan fiyatın stabil tutulmasının 2021 yılı için de uygulanacak olması çok yerinde olmuştur." dedi.

Salgın nedeniyle insanların toplu taşımaya binmekten kaçındığına işaret eden Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanlar yine bu süreçte gelir kaybına da uğradı. Bu süreçte insanların o mütevazı aracına yaptırmak zorunda olduğu yüksek primli zorunlu mali mesuliyet sigortasının fiyatının artması bir darbe olacaktı. Ayrıca ticari taksilerde oldukça yüksek prim alınıyor, onlar sürekli trafikte olduğu için kaza riskleri oldukça fazla. Ne var ki ticari taksi işletmecileri de çıkan maliyeti tüketiciye yansıtıyorlardı. Böylelikle sonuçta bedel ödeyen sadece tüketici oluyordu. Tavan fiyat uygulamasının devam etmesi, oldukça yerinde bir karar. Benzer uygulamaların diğer sektörlerde de yapılması lazım. Kovid-19 mücadelesi içinde birilerinin hala maddi yüksek kazanç peşinde olması hiç doğru değil. Bu noktada herkes biraz fedakarlık edecek. Belki biraz sektörler kar etmeyecek ve hatta bir miktar zarar edecek. Sigorta primleri oldukça fazlaydı, kurulun aldığı kararı yürekten destekliyorum."

- "Sürücüye reyting sistemi gelmeli"

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel ise tavan fiyat uygulamasına olumsuz yaklaştıklarını ifade ederek, "Bu, sigortalıları disipline etmeyen bir uygulama. Nasıl olsa kaza yapsa da prim tutarı belirlenen maksimum tutarı aşmıyor diye insanlar cesaret kazanıyor. Kaza yapanlar ile yapmayan kişilerin primleri arasında çok fazla fark yok. Aradaki fark yüksek olursa araçlar daha dikkatli kullanılmış olur. Kaza yapanlara daha yüksek tavandan prim uygulanmalı. Düzenleme, çok sıkı kaza yapanların aleyhine olacak şekilde değiştirilebilir. Şu andaki uygulamadaki makasın daha açık olması lazım." diye konuştu.

Trafik sigortalarının sürüce belgesine göre düzenlenmesini de öneren Yücel, "Kazayı yapan sürücü olduğu için sigorta bedeli araca göre belirlenmemeli. Bu kapsamda sürücüler için bir reyting sistemi gelmeli. Kişiler şoför olarak işe gireceği zaman da bu reytinge bakılmalı. Böylece trafikte yaşanan kazalar da azalmış olacak." dedi.

Anadolu Ajansı
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