1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sermiyan Midyat: ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım

Oyuncu Sermiyan Midyat, yaklaşık bir yıl sonra yurt dışına çıktı ve Amerika'ya iş görüşmesine gitti. Amerika'nın pandemi tutumu karşısında şaşırdığını söyleyen oyuncu, "Herkes sokaklarda, kuaförler açık, restoranlar açık, havalimanında bile ateşimizi ölçmediler" dedi.
 07 Aralık 2020 11:29
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

"Söyleyeceğim şey beni linç ettirmeyi sağlayacaktır"

Oyuncu Sermiyan Midyat çektiği videoyla, ABD'nin pandemi karşısındaki tutumunu eleştirirken, Türkiye'ye övgülerini ifade etti. Midyat, "Memleketimizdeki Sağlık Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyet takdire şayan" diye konuştu.

Sermiyan Midyat, ABD'nin Covid-19'a yönelik tutumunu eleştiren bir video yayınladı. Videoyu ABD'de çektiğini belirten Midyat, "Yaklaşık bir yıldır yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi Amerika'ya geldim ve pandemi karşısındaki tutumuna şaşırdım. Kuaförler açık, restoranlar açık, havalimanında ateş bile ölçülmedi" diye konuştu.

Midyat ayrıca söz konusu videoyu paylaşırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarını etiketledi.

"Söyleyeceğim şey beni linç ettirmeyi sağlayacaktır"

"Söyleyeceğim şey beni linç ettirmeyi sağlayacaktır" diyen Midyat, "Zira memleketimizde sırf muhalif olmak için, şirin gözükmek için siyaha beyaz diyen popülasyon çok fazla. Biliyorsunuz 23 yıldır huzurunuzdayım. Eleştirisinin nereye gideceğini hesap etmeden konuşan bir deli kardeşinizim. Söylemek istediğim şu ki, herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini insan fark ediyor. Memleketteki tüm sağlık çalışanlarının, Sağlık Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyet teşekküre ve takdire şayan. Umarım tenkit etmeyi bildiğimiz kadar, takdir etmeyi bileceğimiz günlerde tekrar buluşuruz" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ahmet Hakan o filmi yerden yere vurdu... 99 kere olmamış bir film
06 Aralık 2020 16:36		 Ahmet Hakan: Alman aşısı vurdurmak istiyordum ama fikrim değişti
06 Aralık 2020 09:47
Pakistan Başbakanı'ndan Diriliş Ertuğrul övgüsü
06 Aralık 2020 09:41		 Ünlü oyuncu, metrobüs kavgasında karakolluk oldu
05 Aralık 2020 15:19
Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü
05 Aralık 2020 00:51		 Acun Ilıcalı'dan Deniz Zeyrek'e sert yanıt: Kininizi kusmaya devam edin!
03 Aralık 2020 17:11
İlber Ortaylı mutluluğun sırrını açıkladı
03 Aralık 2020 11:00		 Ünlülerin sörf eğitmeni koronavirüse yenildi
02 Aralık 2020 18:45
Yıldız Tilbe'den aşı açıklaması: Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz
01 Aralık 2020 16:27		 Belediyenin talebiyle Çorumlu Hasan Paşa, Payitaht dizisine eklendi
01 Aralık 2020 14:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:55 - Göçmenlerin Yunan askerlerince ölüme terk edildiği anlar görüntülendi11:47 - 'Milli 5G Projesi kapsamında bazı ürünlerin demosu gösterilecek'11:47 - Kentte 'kırmızı' alarm: Koronavirüs haritasında sadece mezarlıklar risksiz11:42 - Çocuklarına şiddet uygulayan baba: Bir anlık öfkeyle dövdüm, pişmanım11:38 - Apartman sakinlerinden 'hayat kurtaran' bağış11:37 - Sağlık çalışanlarına bir indirim de beyaz eşya markasından geldi
11:36 - Yerli aşı ilk kez bu kadar net görüntülendi11:34 - Ataşehir'de PTT şubesinde soygun girişimi, şüpheli şahıs gözaltına11:33 - Türkiye'nin ilk jet motoru, 'Gökbey'le semada olacak11:29 - Sermiyan Midyat: ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım11:25 - Türkiye'nin elektrik tüketimi Kasımda yüzde 6 arttı11:21 - Kadınlar en çok Facebook, gençler TikTok kullanıyor
11:19 - Trafik sigortasında 'tavan fiyat' 2021'de de devam edecek11:01 - 82 yaşındaki 'judocu nine' koronavirüse yenildi11:00 - Özel güvenlik şirketleri çalışanlarını Kovid-19'dan korumak için 10 milyon lira harcadı10:58 - 'AB, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı'10:47 - Maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
10:43 - Gram altın 464 lira seviyelerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti
Antalya Büyükşehir Belediyesi de ilk 100'deki adayları eledi
Prof. Dr. İlhan: Seyahat yasağı uygulanabilir!
Kendini kötü hisseden iş arkadaşına tecavüz etti
HDP'nin Gerçüş'le ilgili cinsel taciz iddialarına açıklama
Yedi başlıkta kamu yönetiminde acilen çözüm bekleyen sorunlar
Bakan Karaismailoğlu: Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere
4/B sözleşmeli personelin ücret hesabı nasıl yapılır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazısız kurallar 1
13.12.2020 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 1
04.12.2020 beşiktaş vs kasımpaşa maçı 1
toki'den 104 bin liraya ev satışı 2
06.12.2020 serdar aziz'e verilen kırmızı kart 1
geceye bir şiir bırak 1
suç ve ceza 2
oya kayacık 1
ali palabıyık 1
Karnımdan değil,kalbimden çıktılar 1
SON İLANLAR
Muş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Kontrolör alacak
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 361 sağlık personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam