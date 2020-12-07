Apartman sakinlerinden 'hayat kurtaran' bağış

- Kayseri'de kanser hastası 16 yaşındaki Muhammed Yasin Korkmaz için gerekli acil kan ihtiyacı, öğretmen Yasin Örer'in sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kısa sürede organize ettiği apartman komşularınca karşılandı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktorlar ve sağlık çalışanları, tedavi gören kanser hastaları için gönüllü bağışta bulunan ve bağışçı bulan felsefe grubu öğretmeni Yasin Örer'e ulaşarak 16 yaşındaki lösemi hastası Muhammed Yasin Korkmaz için acil 8 ünite kana ihtiyaç olduğunu iletti.

Bunun üzerine harekete geçen Örer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aynı apartmanda yaşadığı komşularına ulaştı.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından Örer ve 10 apartman sakini Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'ne gelerek Muhammed Yasin'in tedavisi için kan bağışı yaptı.

Yasin Örer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemik İliği Bölümü'nde tedavi gören kanser hastası çocuklar için kan ihtiyacı olduğunda doktorların kendisiyle bağlantı kurduğunu söyledi.

Muhammed Yasin Korkmaz için acil kana ihtiyaç olduğunu öğrenince harekete geçtiğini anlatan Örer, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çok fazla kişiyle iletişime geçemediğini ve durumu apartmandaki komşularına ilettiğini belirtti.

"Herkes evinde otururken hayat kurtaralım diye bir araya geldik." diyen Örer, "Kan bağışı çok azaldı. Kanser hastası çocukların yaşamasını istiyorsak kan bağışı yapmak dışında bir alternatifimiz yok. Hayat kurtarmak için insanları bağış yapmaya bekliyoruz." dedi.

- "İnsanları bilgilendirmemiz lazım"

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kan Bankası İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ekrem Ünal ise salgın nedeniyle kan bağışında ciddi oranda azalma meydana geldiğine dikkati çekti.

Apartman sakinlerinin takdir edilen bir davranış sergilediğini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Yasin öğretmen apartmandaki bütün sakinleri alıp getirmiş. Bu duyarlılıklarından dolayı onlara teşekkür ediyorum. Kan, hiçbir zaman yerine koyamayacağımız, insanların temin edeceği bir şey. Masum çocuklarımıza, yardıma muhtaç insanlara kan bağışlamamız lazım. Pandemiden dolayı hafta sonu günlük 50-60 ünite kan alınıyordu. Şimdi ise sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu iki günde 20 ünite kan alınmış. Fakat hastanemizden 200 ünite kan çıkışı olmuş. Bu konuda insanları bilgilendirmemiz lazım."

- "Kan bağışı gerçekten hayat kurtarıyor"

Apartman sakini Necmettin Halil Ateş de Yasin öğretmenin kanser hastası bir çocuğa kan ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine diğer komşularıyla kan vermek için yola çıktıklarını söyledi.

Tanımadığı birine yardım ettiğini aktaran Ateş, kan bağışının herkesin vatandaşlık görevi olması gerektiğini dile getirdi.

Baba Ramazan Korkmaz ise toplumsal bir duyarlılıkla çocuğunun ihtiyaç duyduğu kanı karşılamak için bir araya gelen apartman sakinlerine teşekkür ederek "Çocuğum 24 gündür burada yatıyor. Çok zor bir süreç. Kan bağışı gerçekten hayat kurtarıyor. 8 ünite kana ihtiyaç vardı. İnsanlar buraya yardımcı olmak için geldi ve kendilerine çok minnettarım." diye konuştu.