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Türkiye'nin ilk jet motoru, 'Gökbey'le semada olacak

TEI tarafından üretilen ilk milli helikopter motoru TS1400, ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'le Türk mühendislerinin imzasını gökyüzüne taşıyacak
 07 Aralık 2020 11:33
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Türkiye'nin ilk jet motoru, 'Gökbey'le semada olacak

- TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından üretilen ilk milli helikopter motoru TS1400, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde geliştirilip, üretilen ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'le semada olacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Eskişehir'de hafta sonu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yer aldığı törenle görücüye çıkan TS1400, 700 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi.

Türk mühendislerinin tasarlayıp, geliştirdiği 1660 beygir güç üretimiyle öne çıkan TS1400 için Türkiye'nin ilk tek kristal türbin kanadı üretimi, yenilikçi termal bariyer kaplama metotları kullanılarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yapıldı.

Milli motorla, muadillerine göre kalkışta, sürekli uçuş gücünde, acil durum kalkışında ve tek motorla kaçış modunda 67-120 beygir daha fazla güç elde etme başarısı yakalandı.

Kilogram başına 6 bin dolar ihracat değerine sahip TS1400'de kullanılmak üzere Türkiye'de ilk kez nikel ve titanyum alaşımları için havacılık kalitesinde dövme teknolojisi geliştirildi. TS1400'ün üretiminde imalat ve malzeme teknolojisi alanında pek çok ilke imza atıldı.

- Milli helikoptere yerli motor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan Özgün Helikopter Programı kapsamında tasarlanan Gökbey, sertifikasyon sürecinin ardından 2024'ten sonra milli motorla uçacak.

Hem askeri hem sivil amaçlı kullanılacak Gökbey, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma gibi birçok görevde kullanılabilecek.

Aviyonik sistemleri, gövde, rotor sistemi, iniş takımı gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ imzası taşıyan Gökbey'in testleri de bundan sonra milli motor TS1400 ile yapılacak.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet göstermek üzere tasarlanan Gökbey'in ilk prototipi, ilk test uçuşunu 6 Eylül 2018'de başarıyla gerçekleştirdi.

Gökbey'in seri üretiminin 2021'de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı
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