İçişleri: Terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı
|07 Aralık 2020 12:05
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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı
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