Ayasofya'nın hat levhalarına bakım yapılacak
|07 Aralık 2020 12:32
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Ayasofya İdare Kurulu kararıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde bulunan Osmanlı padişahları Sultan III. Ahmed, Sultan II. Mustafa ile Sultan II. Mahmud başta olmak üzere ünlü hattatlara ait hat levhalarının, uzmanlar tarafından bakıma alınacağı bildirildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre öncelikli olarak camide asılı hat levhalarının fumigasyon ve restorasyonu, sonrasında ise Ayasofya'nın depolarındaki eserlerin bakımı yapılacak.
Tarihi gravürler ve fotoğraflar incelendikten sonra tekrar yerlerine asılacak.
Son aşamada ise caminin 1934 yılında müzeye çevrilmesi nedeniyle başka kurumlara gönderilen hat eserleri için gerekli bakım çalışmaları gerçekleştirilecek.
Hatların bakımıyla ilgili çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları üyesi Hattat Mehmet Özçay'ın danışmanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığının uzmanları tarafından yapılacak.
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