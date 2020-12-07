Kovid-19 sürecinden etkilenen esnafa 1500 lira destek
|07 Aralık 2020 12:59
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, iş yerleri kapanan esnafın 1500 lira destekten yararlanmak için belediyenin internet sitesinde bulunan formu doldurup IBAN numaralarıyla başvurmaları gerektiğini belirtti.
Esnafa daha önce de bin lira destekte bulunduklarını anımsatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza yılbaşından bu yana 8 bin ailemize 5 bin lira nakdi yardım olmak üzere toplamda 40 milyon lira yardımda bulunduk. Ayrıca bu süreçte iş yerlerini kapatan çalışamayan esnafımıza da 6 ay önce bin lira şu anda da 1500 lira olmak üzere nakdi yardımda bulunuyoruz. Yılbaşından bu yana yaptığımız nakdi yardımların tamamı 46 milyon liraya ulaştı. Yine bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerimize ve vatandaşlarımıza 40 milyon liralık gıda, temizlik gibi ayni yardımda bulunduk ve bu desteklerimiz devam ediyor. Sadece bunlarla sınırlı kalmayarak bu dönemde iş yerleri kapanan kiracılarımızdan kira almıyoruz. Yine iş yeri kapasitesi düşen iş yerlerimize de yüz de elli kira indirimi yaptık. Reklam vergilerini erteledik. Amacımız vatandaşımıza ve esnafımıza destek olmak. Yılbaşından bu yana vermiş olduğumuz destek 86 milyon liraya ulaştı. Bu dönem devam ettiği sürece Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz."
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