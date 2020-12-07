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İlçe Emniyet Müdürü koronavirüse yenik düştü

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'ın cenazesi memleketi Mersin'e gönderildi.
 07 Aralık 2020 13:11
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İlçe Emniyet Müdürü koronavirüse yenik düştü

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'ın cenazesi memleketi Mersin'e gönderildi.

Solunum sıkıntısı nedeniyle İskenderun'da özel bir hastaneye kaldırılan Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ (59), burada yoğun bakım servisine alındı.

Bağ, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailesi tarafından hastane morgundan alınan Bağ'ın cenazesi, Payas Kaymakamlığı önünde mesai arkadaşları tarafından helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e uğurlandı.

Törene Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, İl Emniyet Müdür vekili Hayri Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Üngör, kaymakamlık personelleri ve mesai arkadaşları katıldı.
Anadolu Ajansı
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