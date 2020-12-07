1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: İlave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlı olduklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde bu alanda gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz" dedi.
 07 Aralık 2020 13:22
+Aa- Yazdır
Erdoğan: İlave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlı olduklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde bu alanda gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.

Bu sene 40'ıncı yaşını kutlayan YASED'in, güçlü üye profili, tecrübeli insan kaynağı ve küresel çaptaki ilişki ağı ile önemli bir boşluğu doldurduğunu kaydeden Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye idealine giden yolda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da YASED'in yapıcı rolünü devam ettireceğine inandığını söyledi.

Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü sağlayacak, ihracat kapasitesini artıracak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Tüm dünya ile beraber ülkemizi de etkileyen korona virüs salgını, dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Türkiye gibi sağlık altyapısı güçlü, sosyal güvenlik sistemi sağlam ülkelerin, salgınının yıkıcı etkilerini daha kolay yönettiğini görüyoruz. Bir taraftan yeni hastanelerle sağlık sistemimizi tahkim ederken, diğer taraftan Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı Paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında oluyoruz. Milletimizin sağlığından en küçük bir taviz vermediğimiz gibi, ülkemize ağır faturaları olacak hesapsız-kitapsız adımlardan da uzak duruyoruz. Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz. Dünyada dengeleri altüst eden bu salgın, bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsat pencereleri açmıştır. Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye, bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir. Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan uluslararası yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum. Satınalma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13'üncü, OECD'nin ise en büyük 7'nci ülkesiyiz. Her yıl 50 milyonu aşan ziyaretçiye ev sahipliği yaparak dünyada en fazla ziyaret edilen altıncı ülke konumundayız. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasında sadece son iki yılda 27 basamak ilerleme kaydettik. Tüm dünyada doğrudan yatırımların azaldığı bir dönemde biz, yatırımlarını artıran nadir ülkelerden birisi olduk. Küresel doğrudan yatırımların yüzde 12 gerilediği 2018 yılında, ülkemize gelen doğrudan yatırımlar yüzde 17,3 artarak 13 milyar doları aştı. 2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye'ye güveninin tezahürü olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son 18 yılda ekonomi, ticaret ve yatırımlarda elde edilen tüm kazanımları demokraside ve hukukta atılan adımlara borçlu olduklarına dikkat çeken Erdoğan, "Başarımızın sırrı, büyüme ve kalkınmayı demokrasi ile desteklemek, siyasi güven ve istikrarı, hukuk devletini güçlendirerek tahkim etmektir. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen, daha güçlü, daha müreffeh, daha demokratik bir Türkiye idealinden asla vaz geçmedik. Sivil toplumu işin içine kattık. Kamu kurumlarımızı, bürokrasimizi motive ettik. İstişare toplantıları düzenledik. Tıkanan noktaları açmak için çok büyük çaba harcadık. Sonuçta Türkiye'yi, Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesiyle tanıştırdık. Bugün elini vicdanına koyan herkes, ülkemizin 18 yıl öncesine göre hayal dahi edilmeyecek bir yerde olduğunu görebiliyor. Elbette ulaştığımız konumu yeterli bulmuyor, 'Her dem yeni dirlikte, bizden kim usanası' diyerek mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu amaçla ülkemizde hukuk, demokrasi ve ekonomide yeni bir reform seferberliği başlattık. En geniş zeminde, en kapsamlı mutabakatla, kimseyi dışlamadan bu süreci yönetmeyi arzu ediyoruz. Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için sözü, fikri ve yapıcı eleştirisi olan herkese kapımız açıktır. Ülkemiz, 2023 hedeflerine ancak 83 milyonun hep birlikte omuz ve destek vermesiyle ulaşabilecektir. Güçlü bir ekonomi için, soframızdaki ekmeğin daha da büyümesi için, 83 milyonun bir ve beraber olması, birlikte geleceğe yürümesi şarttır. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında uluslararası doğrudan yatırımların taşıdığı kritik rolü de yakinen biliyoruz. Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Önümüzdeki dönemde bu alanda gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki; 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla 'yabancı' yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz. Kendi insanımıza hangi imkanları sağlıyorsak, Türkiye'ye güvenen, Türkiye'nin yatırım ortamına inanan tüm girişimcilere de aynısını sağlıyoruz. Savunma sanayiinden gıdaya, dijital ekonomiden sağlık sektörüne kadar katma değeri yüksek, Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne öncülük edecek yatırımları teşvik ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara 'gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın' diyorum. İlgili bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin sizlere gereken her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha bu güzel buluşma için YASED'e teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara Büyükşehir Meclisi toplantısı çıkan tartışmalar üzerine ertelendi
07 Aralık 2020 14:18		 Bakan Soylu'dan Batman'daki çocuk ile ilgili asılsız paylaşımlara tepki
07 Aralık 2020 14:14
'2023'e kadar modern sulamaya 600 milyon destek vereceğiz'
07 Aralık 2020 13:05		 Çavuşoğlu: Ermenistan topraklarında gözümüz yok
07 Aralık 2020 12:34
Kadınlar en çok Facebook, gençler TikTok kullanıyor
07 Aralık 2020 11:21		 'AB, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı'
07 Aralık 2020 10:58
İzinsiz görüntü çeken Rus gazeteciler adliyeye sevk edildi
07 Aralık 2020 09:26		 Nedim Şener'den Fatih Maçoğlu'na: PKK'lıların karşısında da aynı mücadeleyi bekliyoruz
07 Aralık 2020 07:52
HDP'nin Gerçüş'le ilgili cinsel taciz iddialarına açıklama
07 Aralık 2020 07:52		 TSK'nın operasyon düzenleyeceği korkusu ile teröristler şehri terk ediyor
07 Aralık 2020 06:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:21 - Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat belli oldu14:18 - Ankara Büyükşehir Meclisi toplantısı çıkan tartışmalar üzerine ertelendi14:17 - Yılmaz Vural'dan sevindiren haber14:14 - Bakan Soylu'dan Batman'daki çocuk ile ilgili asılsız paylaşımlara tepki14:09 - Önce bıçakladı sonra Whatsapp'ta durum yaptı14:05 - MEB: O süreler, sınıf öğretmeni için ek ders görevinden sayılır
14:05 - 25 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu14:05 - İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak13:59 - Bu ilçede su fiyatlarına yeni yılda zam değil yüzde 50 indirim geldi13:58 - Kasım ayında 6.2 milyon yolcu hava yolunu kullandı13:53 - Kısıtlamada maç yapan 27 kişi polisten böyle kaçmaya çalıştı!13:44 - Dünyada maskenin adresi Türkiye oldu
13:43 - Türkiye'de 'Çin aşısı' olan 12 kişiye koronavirüs bulaştı iddiası13:38 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:33 - İkinci el araçlardaki bu hilelere dikkat! Ölüme sebep olabilir13:29 - İçişleri, kısıtlama ve tedbirlere ilişkin 6 soruyu daha cevapladı13:22 - Erdoğan: İlave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz
13:17 - Memur-Sen: 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 7 bin 353 lira
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti
Sermiyan Midyat: ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım
İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak
Prof. Dr. İlhan: Seyahat yasağı uygulanabilir!
Antalya Büyükşehir Belediyesi de ilk 100'deki adayları eledi
Kentte 'kırmızı' alarm: Risksiz alan sadece mezarlıklar kaldı
Kendini kötü hisseden iş arkadaşına tecavüz etti
Yerli aşı ilk kez bu kadar net görüntülendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milli piyango son talihlisinin parasını alması 2
türk futbolunun fatih terim'in oyuncağı olması 1
ibo şov 2
meb1günükaldır 5
aşıda rıza aranmayacak 1
bilezik isteyen gelinin yarım altını beğenmemesi 2
nick'in anlamı 2
siyasilerin sevdiği şeyler 3
piknik 1
Bırakın Çin aşısını kötülemeyi 2
SON İLANLAR
Muş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Kontrolör alacak
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 361 sağlık personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam