İçişleri, kısıtlama ve tedbirlere ilişkin 6 soruyu daha cevapladı
İçişleri Bakanlığı kısıtlama ve sokağa çıkma yasağıyla ilgili sık sorulan sorular dosyasını güncelledi.
|07 Aralık 2020 13:29
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İçişleri Bakanlığı, geçen hafta, kısıtlama ve sokağa çıkma yasağıyla ilgili sık sorulan sorular dosyasını güncelledi. Bakanlık daha önce sokağa çıkma yasağına ilişkin olarak 4 soruya cevap vermiş ve cevapları internet sitesinden yayınlamıştı. Bakanlık 7 aralık itibariyle 6 soruyu daha cevaplayıp internet sitesinden yayımladı.
İşte yeni eklenen soru ve cevaplar
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