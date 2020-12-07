1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci el araçlardaki bu hilelere dikkat! Ölüme sebep olabilir

Koronavirüsle ikinci el otomobillere artan talep hileleri de beraberinde getirdi. Oto bakım ve oto onarım firmasının servisler ve lojistik genel müdür yardımcısı Bülent Şanlı, "Orijinal diye satılan arabalarda yapılan hileler kullanıcının hayatına mal olabiliyor. İkinci el araç alırken mutlaka konusunda uzman, TSE belgeli hizmet noktalarından ekspertiz yaptırarak araç alınması gerekiyor" dedi.
 07 Aralık 2020 13:33
+Aa- Yazdır
İkinci el araçlardaki bu hilelere dikkat! Ölüme sebep olabilir

Koronavirüs vatandaşın kişisel izolasyon tedbirlerini artırdı. Bu durum ise ikinci el araç piyasasında hareketlenmeye neden oldu. Bu hareketlenme piyasada satıcıların hileye yönelmesini de beraberinde getirdi. Hasarsız, değişensiz, boyasız diye satışa sunulan birçok araçta, ölüme götürecek hileler olduğuna dikkat çeken Auto King Servisler ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Bülent Şanlı, vatandaşa araç satın alırken nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgi verdi. Şanlı, "2'nci el araç alırken mutlaka konusunda uzman, TSE belgeli hizmet noktalarından ekspertiz yaptırarak araç alınmalı. Kalitesiz ve standart dışı onarımlardan dolayı kişiler hayatlarını kaybedebiliyor. İki araba birleştirilerek orijinalmiş gibi satılıyor, air bag açmış araçlar 500 liralık hileli onarımla tekrar piyasaya sürülebiliyor" diye konuştu.

İKİ FARKLI ARAÇ BİRLEŞEREK ORJİNAL DİYE SATILIYOR

Her aracın kazaya karışabileceğini ve bu kazalar sonucunda ağır hasarlar meydana geldiğini dile getiren Şanlı, "Bir araç arkadan hasar aldığında; önü hasarlı arkası hasarsız bir başka araçla, hatta kendi renginde bir başka araçla birleştirilerek orijinal diye satılabiliyor. Burada kullanıcıları bazı riskler bekliyor. Uygun standartlarda yapılmayan araç onarımları ve birleştirmeleri sonucu kullanıcılar hayati riskle karşılaşabiliyorlar. Bir kaza sırasında aracın orijinal fabrikasyon kaza direncine karşı aynı şiddette kazalara karışması durumunda ne yazık ki içerideki kişiler bu kalitesiz ve standart dışı onarımlardan dolayı hayatlarını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

İki aracın birleşmesinin gözle anlaşılamayacağını söyleyen Şanlı, "Bu uzmanlık gerektiren bir konudur. Ekspertiz noktalarında bunları teyit ederek içiniz rahat bir şekilde araç alabilirsiniz" dedi.

ARACIN PUNTA NOKTALARINA DİKKAT!

Aracın boya kalınlık ölçümlerinin orijinal fabrika değerinde çıkmasının kati surette aracın hasarsızlığını göstermediğini söyleyen Şanlı, "Mutlaka boya kalınlık ölçümünün yanı sıra aracın punta noktalarına bakılmalıdır. Kaputu açtığımızda aracın fabrikasyon imalatı sırasında çekilmiş olan orijinal megeslerinin, air baglerinin kontrollerinin yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK KİLOMETRE HİLESİ

Araç satın alırken düşük kilometreli olmasına vatandaşın dikkat ettiğini söyleyen Şanlı, satıcıların aracın kilometresiyle de oynayabileceğini hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Araçlar muayene istasyonlarına götürülerek, uygunluk testinden geçiriliyor. Bu muayene sırasında araçların kilometreleri sisteme işleniyor. Tramer sorgusunun yanında muhakkak araç kilometrelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar uzman ekspertiz noktalarında tespit edilebilir. Bir araç fazla kilometre yapabilir ancak yetkili ve özel servislerde bakımları rutin olarak aksatmadan yaptırılmışsa, kullanılan parçaları fatura ile ibraz edilebiliyorsa, yüksek kilometreli araç alınmasının da hiçbir riski söz konusu değildir."

EKSPERTİZ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Aracın eksper kontrolünden geçme süreci hakkında bilgi veren Şanlı, sözlerini şöyle tamamladı: "Ekspertiz noktalarına araç geldiğinde aracın önce kaporta boya testleri yapılır. Boya kalınlık ölçümlerinin yanında aracın orijinal koordinatlarını etkileyecek bir hasara karışıp karışmadığı analiz edilir. Bu konuda aracın motor içinden tutun, bagaj havuzuna varıncaya kadar; şase bağlantı noktaları, aracın ana iskeleti, titizlikle uzman ekipler tarafından kontrolden geçirilir. Aracın motor performans testinin yapılabilmesi için dyno denilen test cihazlarına bakılır. Aracın üreticinin tavsiye ettiği beygir gücü ve performansı dikkate alındığında mevcut kilometre yıl ve yaşa göre yıpranma seviyelerinin derecesi tüketiciye anlatılır. Bu doğrultuda tüketicinin en çok önem verdiği konulardan bir tanesi sektörde yaşanan suistimaller nedeniyle özellikle aracın kaporta boyasında ortaya çıkabilen bu tip olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmaktır."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat belli oldu
07 Aralık 2020 14:21		 Otomobil satışlarında 'otomatik' payı artmaya devam ediyor
06 Aralık 2020 12:25
İkinci el oto pazarında satılık araç arttı, alıcı azaldı
06 Aralık 2020 11:06		 Sıfır araba alacaklar dikkat! Hatalı arabalar sıfır olarak satılıyor
06 Aralık 2020 10:30
Kasımda en çok satılan otomobiller belli oldu
03 Aralık 2020 16:03		 Kocaeli'ye batarya üssü yapılacak
03 Aralık 2020 06:50
En çok otomatik şanzımanlı otomobiller tercih ediliyor
02 Aralık 2020 22:00		 Koronavirüs karavan satışlarını yüzde 100 artırdı
29 Kasım 2020 21:11
1 gün kaldı! Kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor
29 Kasım 2020 16:01		 Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor
28 Kasım 2020 18:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:21 - Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat belli oldu14:18 - Ankara Büyükşehir Meclisi toplantısı çıkan tartışmalar üzerine ertelendi14:17 - Yılmaz Vural'dan sevindiren haber14:14 - Bakan Soylu'dan Batman'daki çocuk ile ilgili asılsız paylaşımlara tepki14:09 - Önce bıçakladı sonra Whatsapp'ta durum yaptı14:05 - MEB: O süreler, sınıf öğretmeni için ek ders görevinden sayılır
14:05 - 25 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu14:05 - İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak13:59 - Bu ilçede su fiyatlarına yeni yılda zam değil yüzde 50 indirim geldi13:58 - Kasım ayında 6.2 milyon yolcu hava yolunu kullandı13:53 - Kısıtlamada maç yapan 27 kişi polisten böyle kaçmaya çalıştı!13:44 - Dünyada maskenin adresi Türkiye oldu
13:43 - Türkiye'de 'Çin aşısı' olan 12 kişiye koronavirüs bulaştı iddiası13:38 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:33 - İkinci el araçlardaki bu hilelere dikkat! Ölüme sebep olabilir13:29 - İçişleri, kısıtlama ve tedbirlere ilişkin 6 soruyu daha cevapladı13:22 - Erdoğan: İlave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz
13:17 - Memur-Sen: 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 7 bin 353 lira
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti
Sermiyan Midyat: ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım
İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak
Prof. Dr. İlhan: Seyahat yasağı uygulanabilir!
Antalya Büyükşehir Belediyesi de ilk 100'deki adayları eledi
Kentte 'kırmızı' alarm: Risksiz alan sadece mezarlıklar kaldı
Kendini kötü hisseden iş arkadaşına tecavüz etti
Yerli aşı ilk kez bu kadar net görüntülendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.12.2020 serdar aziz'e verilen kırmızı kart 1
aşı olmakta sıkıntım yok 1
intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 3
medyanın aşıyı sürekli övmesi 4
hiçbir yere ait olmama hissi 3
kaybetmeyi göze alarak yaşamayı öğrenmek 1
ibo şov 2
Her şeyi bilen meslek grubu 2
türk futbolunun himmetçilerden temizlenmesi gerektiği 2
czn burak'ın adıyaman paylaşımı 1
SON İLANLAR
Muş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Kontrolör alacak
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 361 sağlık personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam