1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyada maskenin adresi Türkiye oldu

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle dünya genelinde maske ve koruyucu ürünlerin üretimi hızlanırken, Türkiye sektörde önemli bir yer edindi. Türkiye'de üretilen maskeler dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor.
 07 Aralık 2020 13:44
+Aa- Yazdır
Dünyada maskenin adresi Türkiye oldu

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle dünya genelinde maske ve koruyucu ürünlerin üretimi hızlanırken, Türkiye sektörde önemli bir yer edindi. Türkiye'de üretilen maskeler dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle dünya genelinde maske ve koruyucu ürünlerin tüketimi arttı. Üreticiler ise bu alanda yatırımlarına hız verdi. Maske, önlük, tulum ve gözlük gibi ürünlerin üretiminde dünya pazarına hakim olan Çin'de üretimin durması, Türk iş adamlarını harekete geçirdi. Türk üreticiler ülke genelinde talebe yetişmek için kapasitelerini yüzde 100 arttırırken, pandemi sürecinde kullanılan ürünlerin yurt dışına ihracatında da önemli bir ivme kazanıldı.

Konya'da maske üretimi alanında modern tesislerde üretim yapan OBT Danışmanlık şirketi sahibi Orhan Beşiktepe, bir ay gibi kısa sürede devreye aldıkları fabrika sayesinde yüzde 100 yerli, hijyenik ve ultrasonik şekilde el değmeden cerrahi maske üretimi yaptıklarını ifade etti. Bir ayda 10 milyon adet olan maske üretim kapasitesi bulunduğu ifade eden Beşiktepe, "İhtiyaç halinde 30 milyon adede çıkarabilir kapasitedeyiz" dedi.

Salgın sonrası 10 kişilik bir ekip oluşturarak çalışmalara başladıklarını ve iki profesörden danışmanlık hizmeti aldıklarını söyleyen Beşiktepe, "Ekip 15 gün boyunca dışarı çıkmadan salgın sürecinde ülkeye nasıl bir katkı sunulabileceğine dair çalışma yaptı. Virüsün yayılımını engelleyecek, dünyada ciddi şekilde ihtiyaç duyulan, aranılan ancak bulunamayan cerrahi maskenin üretimine karar verdik. Maske üretimine karar verdikten sonra hızla hayata geçirdik. Maskeyi üretecek makinelerin yapımı, üretimin yapılacağı tesisisin hayata geçirilmesi için hemen adım attık" diye konuştu.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını dile getiren Beşiktepe. "'Türkiye'nin ve dünyanın maskeye olan ihtiyacını en iyi, en kaliteli, en hijyenik şekilde çözeceğimize inanıyoruz' diyerek bu tesisi devreye aldık. Çin'de salgının başlamasıyla birlikte maske üretimiyle ilgili makineler üretildi. Çin'den gelen bir makineyi inceledik. Bu makineyi Türkiye'de ürettirebileceğimize inandık. Türk sanayisinin nereye geldiği görüldü. 15 gün içerisinde makine yapıldı. Civatasından vidasına kadar yüzde 100 yerli makinelerimiz, tamamen ultrasonik, hijyenik ve el değmeden maske üretiyor" şeklinde konuştu.

Makinelerin dünyadaki muadillerinden çok daha iyi olduğunu dile getiren Beşiktepe, "Dünyadaki diğer makineler dakikada 80-100 maske üretimi yaparken bu makineler 200 adet üretim yapıyor. Şu anda yurt dışından çok ciddi talep var. Bizi arayan çok sayıda kurum ve kuruluşlar var. ABD'den İsveç'e, Avrupa ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar bizden çok yüklü maske talebi var. Bu talepleri Türkiye de üretim yapan maske üreticileri ile çok rahat karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Taleple birlikte aylık 1,5 milyar adet maske Türkiye den dünyaya satılıyor'

Beşiktepe, bu süreçte özel sektöre düşen ciddi görev ve sorumluluk bulunduğunu kaydederek, "Gün milli duruş ve yerli üretim günü' dedik. Tamamı öz kaynak olmak üzere bir yatırım yaptık. Böylesine bir dönemde bu yatırımı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Personelimiz önlüğünü, maskesini, siperliğini, galoşunu, eldivenini giymeden çalışamaz ve içeriye giremez. Bütün ürünler paketlenirken ultraviyole ışınlardan geçiriliyor ve sterilize ediliyor. Üretilen her ürün el değmeden ultrasonik üretiliyor ve hijyen konusunda birinci sınıf kalite taşıyoruz Ar-Ge departmanımız tüm süreçleri en ince ayrıntısına kadar düşündü. Türk sanayisinin, girişimcisinin nereye geldiğini çok daha iyi görüyoruz. Tek bir ithal malzeme kullanmadan dünyanın en büyük maske üretim tesisini hayata geçirdik" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kasım ayında 6.2 milyon yolcu hava yolunu kullandı
07 Aralık 2020 13:58		 Türkiye'de 'Çin aşısı' olan 12 kişiye koronavirüs bulaştı iddiası
07 Aralık 2020 13:43
Ayasofya'nın hat levhalarına bakım yapılacak
07 Aralık 2020 12:32		 Sigarayı bırakarak 3 yılda 10 bin lirayı aşkın para biriktirdi
07 Aralık 2020 12:12
Kentte 'kırmızı' alarm: Risksiz alan sadece mezarlıklar kaldı
07 Aralık 2020 11:47		 Yerli aşı ilk kez bu kadar net görüntülendi
07 Aralık 2020 11:36
82 yaşındaki 'judocu nine' koronavirüse yenildi
07 Aralık 2020 11:01		 Topkapı'da eşsiz eser tesadüfen bulundu
07 Aralık 2020 10:25
'Pamuk'a protez takıldı
07 Aralık 2020 10:23		 Kars ve Iğdır için kar uyarısı
07 Aralık 2020 09:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:21 - Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat belli oldu14:18 - Ankara Büyükşehir Meclisi toplantısı çıkan tartışmalar üzerine ertelendi14:17 - Yılmaz Vural'dan sevindiren haber14:14 - Bakan Soylu'dan Batman'daki çocuk ile ilgili asılsız paylaşımlara tepki14:09 - Önce bıçakladı sonra Whatsapp'ta durum yaptı14:05 - MEB: O süreler, sınıf öğretmeni için ek ders görevinden sayılır
14:05 - 25 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu14:05 - İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak13:59 - Bu ilçede su fiyatlarına yeni yılda zam değil yüzde 50 indirim geldi13:58 - Kasım ayında 6.2 milyon yolcu hava yolunu kullandı13:53 - Kısıtlamada maç yapan 27 kişi polisten böyle kaçmaya çalıştı!13:44 - Dünyada maskenin adresi Türkiye oldu
13:43 - Türkiye'de 'Çin aşısı' olan 12 kişiye koronavirüs bulaştı iddiası13:38 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:33 - İkinci el araçlardaki bu hilelere dikkat! Ölüme sebep olabilir13:29 - İçişleri, kısıtlama ve tedbirlere ilişkin 6 soruyu daha cevapladı13:22 - Erdoğan: İlave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz
13:17 - Memur-Sen: 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 7 bin 353 lira
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti
Sermiyan Midyat: ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım
İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak
Prof. Dr. İlhan: Seyahat yasağı uygulanabilir!
Antalya Büyükşehir Belediyesi de ilk 100'deki adayları eledi
Kentte 'kırmızı' alarm: Risksiz alan sadece mezarlıklar kaldı
Kendini kötü hisseden iş arkadaşına tecavüz etti
Yerli aşı ilk kez bu kadar net görüntülendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
prof.Mehmet Ceyhan 2
şiir okurken dikkat edilmesi gerekenler 1
06.12.2020 denizlispor vs fenerbahçe maçı 4
babil asma bahçeleri 1
Issız sözlük sendromu 6
Bırakın Çin aşısını kötülemeyi 2
türk futbolunun fatih terim'in oyuncağı olması 1
ısrar etmek 2
insan olabilmek 2
ali palabıyık 1
SON İLANLAR
Muş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Kontrolör alacak
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 361 sağlık personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam